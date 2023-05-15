RFI能源 / 去碳措施

美洲 – 在美國，拜登政府宣布了一個方案，計畫要大幅減少二氧化碳的排放。美國國家環境保護局（EPA-Agence de Protection de l’Environnement）表示，未來20年裡，這些新規可能具有阻止6億噸二氧化碳排放的潛力。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，美國拜登政府已於上周四（2023年05月11日）宣布了一個計畫要大幅減少發電站二氧化碳排放的方案。這一方案的文本尤其是針對部分燃煤發電站提出了硬性規定：要求使用一種尚未通用的技術，對二氧化碳進行收集，而不是被排放到大氣中。

-- 美國政府的新方案旨在減排二氧化碳-

同一消息指出，在美國，發電占溫室氣體排放量近四分之一。美國國家環境保護局（EPA-Agence de Protection de l’Environnement）表示，新規定按照發電站的類型和預計關閉的年份而調整。其具有在2042年之前阻止6億噸二氧化碳排放量的潛力。

-- 美國政府已有相配套的稅惠鼓勵措施-

為了限制發電站的排放量，當局計畫藉助一種尚未通用的技術，採集和儲存二氧化碳。全球目前僅有35個場所使用這種技術，但拜登政府計畫予以發展，並在去年通過一個法案，讓使用這種技術的發電站享有稅務優惠。

RFI Image Archive / USA : Michael Regan est à la tête de l'Agence américaine de Protection de l'Environnement (EPA) depuis le 11 mars 2021. AP - Chuck Liddy / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文網的這一報道最後指出，美國拜登政府的這一方案必將會在化石能源工業領域、發電站運營商和他們的國會盟友中引起抗爭。以奧巴馬（Barack Obama）在2015年宣布的方案為例，尚未進入實施就已被封。美國最高法院在去年限制了美國國家環境保護局（EPA）的權限。這一方案尚需一段時期的公開辯論才能最終定稿。

（翻譯和編輯： RFI 法廣電台 尼古拉 ）

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Desk_Nicolas_15.05.2023_nuit _美國拜登政府宣布減碳方案 / USA annonce un plan de réduction des émissions de gaz carbonique

Desk_Nicolas_15.05.2023_nuit_ETATS-UNIS _Papier Desk Nicolas 2023.05.15 lundi soir USA annonce un plan de réduction des émissions de gaz carbonique 尼古拉