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美國抗議俄羅斯拘押一名前領事館僱員

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Vladivostok fait partie de ces villes mythiques que tout voyageur rêve de découvrir un jour.
Vladivostok fait partie de ces villes mythiques que tout voyageur rêve de découvrir un jour. © DS
作者： 法廣
3 分鐘

國際 – 5月16日，美國譴責在俄羅斯逮捕了一名前領事館僱員，該僱員被指控與外國組織進行“秘密合作”，華盛頓對此予以否認。

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俄羅斯公民羅伯特·喬諾夫 (Robert Chonov) 在俄羅斯東南端的海參崴(符拉迪沃斯托克 Vladivostok) 的美國領事館工作了過25 年多，周一被俄羅斯當局逮捕。

俄方指控他犯有“與外國、國際或外國組織進行秘密合作”，因此他將面臨三至八年的監禁。

俄羅斯副外長周二表示：“很明顯，敵對國家（...）的一些不可接受的活動正在增加。”通訊社。美國國務院在一份聲明中回應說強烈譴責逮捕他，並指    “這些指控完全沒有根據，”並強調所有外交使團都需要僱用當地僱員。

美國國務院發言人馬修·米勒 (Matthew Miller) 表示，在莫斯科禁止外國外交使團僱用俄羅斯人之後，喬諾夫先生於 2021 年停止在美國駐海參崴領事館工作。

米勒先生保證，在被捕時，喬諾夫先生在一家為美國駐莫斯科大使館提供服務的私營公司工作，並“嚴格遵守俄羅斯法律法規”。美國國務院的另一位發言人韋丹特·帕特爾 (Vedant Patel) 指出，喬諾夫先生是俄羅斯人，美國當局“沒有被告知他被捕”，也沒有“可能會見他或與他交流”的可能。

這會使得美俄之間緊張的關係雪上加霜。隨着烏克蘭衝突急劇加劇，華盛頓支持基輔反對莫斯科的力度加強使得莫斯科惱羞成怒。

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