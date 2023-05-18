蒙大拿成美國首簽法案封殺TikTok之州 後續執行恐遇困難

美國蒙大拿州長詹福爾特（Greg Gianforte）5月17日率先簽署法案，全面禁止政府及一般用戶下載和使用TikTok。此法案預計2024年1月1日生效，不過，新法能否順利執行仍有許多問題，同時也可能面臨與TikTok的法律戰。

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按法案規定，蒙大拿州境內將不得下載TikTok，這意味著谷歌和蘋果等應用商店也不得“非法”提供TikTok。每當有人使用TikTok，不論是“被提供使用這個應用程式的能力”、或是“下載它”，TikTok或應用商店即觸法，將面臨每日高達1萬美元的罰款。

支持這項法律的人聲稱，中國政府可透過TikTok取得美國用戶個資，並利用這個平台向公眾推廣親北京的錯誤信息或消息。

共和黨籍州長詹福爾特強調說，這項法案將進一步推動“我們共有的保護蒙大拿不受中國共產黨監視的優先事項。”

據美聯社指出，蒙大拿州的新規定，將比近半數州和美國聯邦政府已發布的TikTok禁令產生更深遠影響。

不過，美聯社報道也說並援引網絡安全專家表示，除了避免罰款外，沒有其他鼓勵業者遵守這項法律的因素，且要充分執法極其困難。

此外，美國在技術上很難全面封殺TikTok，因為美國沒有像中國那樣的防火長城或監控措施，網絡服務供貨商也不一定會配合。

報道續稱，蘋果和谷歌尚未表態反對禁令，但科技公會TechNet一名代表指出，應用程序商店目前無法針對不同州設定「地理圍籬」，因此不可能只在蒙大拿州封鎖民眾下載TikTok。TechNet還說，若要這麼做，也應該是由TikTok畫定區域限制，而不是由應用程序商店服務商來承擔。

同在17日，TikTok發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）則發表聲明稱該法案違憲，“侵犯了蒙大拿州人民的言論自由”。她說：“我們想向蒙大拿州人民保證，他們可以繼續使用TikTok來表達自己、謀生、加入社群，因為我們繼續努力捍衛蒙大拿州內外用戶的權利。”

更早前，今年3月，美國國會的一個委員會曾質詢TikTok首席執行官周受資（Shou Zi Chew)，質問他中國政府是否能夠獲取該平台用戶的數據或影響美國人在該平台所能觀看的內容。但他否認與中國政府分享過數據，並表示如果中國政府提出這樣的要求，該公司也不會照辦。

TikTok是中國短視頻分享平台抖音的海外版，母公司是字節跳動。TikTok有超過1.5億美國用戶。基於擔心中國政府對該平台的潛在影響，目前越來越多的國會議員和州政府官員呼籲在全美範圍禁用。