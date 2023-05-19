美國路易斯安那州的法語世界

[法語世界]第30集

美洲 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第30集。本次節目要與聽友分享本台法廣（RFI）常駐華盛頓記者紀堯姆（Guillaume Naudin）在美國路易斯安那州（Louisiane）採訪當地法語圈後發回的一個長篇法語紀實報道主要內容，由尼古拉編譯與播報。

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--法語在美國屬於一種少數民族的用語-

在美國，法語是一種僅次於英語、西班牙語和（包含中國方言在內的）漢語之後，使用人數第四多的語言。據加拿大魁北克官方組織[美洲的法語圈中心](Centre de la francophonie des Amériques)的介紹，美國現有350萬說法語的人，其使用者主要生活在路易斯安那州（Louisiane）的南部，和新英格蘭地區（Nouvelle-Angleterre）的北部,尤其是在與加拿大的魁北克省（Québec）和新不倫瑞克省（Nouveau-Brunswick）接壤的美國緬因州（Maine）遠北地區。

--美國政壇曾抵制購買法屬路易斯安那-

法文資料介紹說，美國的路易斯安那在1682-1762年及1800-1803年間為法國殖民地，直到後來被拿破崙（Napoléon Bonaparte）售予美利堅為止。舊時的法屬路易斯安那版圖接近215萬平方公里，遠大於現在面積略超13萬5千平方公里的路易斯安那州。這筆土地交易的價格為每英畝3美分（Acre），總金額超過1500萬美元。這在當年還遭到美國國內部分政治家的堅決抵制。

RFI Image Archive / francophonie : Dans le sud de la Louisiane, dans le sud du sud des États-Unis, on parle français depuis plus de 300 ans, depuis la fondation de la Nouvelle-Orléans par Jean-Baptiste Le Moyne (1680-1767). Ici, la Nouvelle-Orléans: au balcon, des habitants saluent, verre de vin à la main, le passage du président français. Emmanuel Macron a clos en Louisiane le 2 décembre 2022 sa visite d'Etat aux Etats-Unis. (illustration) AP - Gerald Herbert / RFI Image Archive

如今，路易斯安那的部分地區，仍有人在使用卡真法語（français cadien）。路易斯安那的卡真人（Cajun）是原先居住在北美的法國開荒者阿卡迪亞人的後裔（Acadian）。他們在1755年後移居到路易斯安那。而在美國北方新英格蘭地區的北部，有些使用加拿大法語的居民，也是因為該地長久以來一直有來自加拿大的法裔移民。

--美國法裔社區三百年來堅持使用法語-

本台法廣（RFI）法語欄目<大報道>（Grand Reportage）在十天前05月09日節目中的描述，在美國南方，路易斯安那州（Louisiane）的南部，生活在當地的法裔美國人社區，自法國探險家（Jean-Baptiste Le Moyne，1680-1767）於18世紀初葉興建新奧爾良城（Nouvelle-Orléans）起，300多年來一直在堅持說法語。

RFI francophonie / Etats Unis: dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. (illustration) RFI / 法語世界 N°030 : 美國有個法語圈堅守文化傳承。 © Guillaume Naudin / RFI

這種傳統在20世紀曾一度因美國當局的歧視，而遭學校的嚴厲禁止。導致那裡的法語圈縮小了。直到幾年前，路易斯安那州的部分法裔美國人，還幾乎是以隱秘的方式說法語。如今當地的美國人想要拯救他們的路易斯安那法語、和他們的傳統文化。現在，法律調整了，思維也改變了。現時正在試圖恢復傳統。年青的一代人開始恢復使用法語。

--美國有法語傳媒正在推動法語圈經濟-

本台法廣（RFI）常駐華盛頓記者記者紀堯姆（Guillaume Naudin）發自美國路易斯安那州（Louisiane）的這篇實地採訪報道，原法語標題[En Louisiane, chez les irréductibles défenseurs de la francophonie]，用中文可被譯作[在路易斯安那，頑強的法語圈捍衛者故里]。

RFI Image / francophonie : Télé-Louisiane est un partenaire de FMM (France Médias Monde). Ici, Extrait de Télé-Louisiane. En Louisiane, le français est encore parlé par une minorité, surtout des personnes âgées. Il est aussi enseigné dans une trentaine d’établissements scolaires, des écoles d’immersion, grâce à un partenariat avec l’éducation nationale française. (illustration) © YouTube - Télé Louisiane / RFI Image Archive

在這一長篇紀實報道中，美國路易斯安那州的許多法裔人士接受了本台法廣（RFI）法語記者的採訪。其中，包括法國世界媒體集團（FMM-France Médias Monde）的美國合作夥伴方、法語路易斯安那傳媒Télé-Louisiane的創始人威爾·麥克格魯先生(Will McGrew)。他在這一專訪中談到了法語圈經濟多樣性的重要：

francophonie 2023.05.19 v Episode 030 Trad Son 1 Will McGrew fondateur "Télé-Louisiane" au micro de RFI Washington Guillaume NAUDIN

francophonie 2023.05.19 v Episode 030 Trad Son 1 Will McGrew Télé-Louisiane au micro de RFI Washington Guillaume NAUDIN 尼古拉

“經濟軸線不僅是必不可少的，也是極其重要的。路易斯安那州的人們需要經濟多樣性。這裡有能源工業、旅遊業、但還需要有更多的經濟創造，這的確就是經濟領域中的任務和目標。創造用法語的機遇、用法語的就業和用法語的企業。”

Une plateforme pétrolière aux larges de la Louisiane. Getty Images/Bob Thomason

美國的路易斯安那傳媒Télé-Louisiane最初只是一個法語的油管頻道（Youtube），內容含新聞和報道，以及青年節目。而今，這一法語傳媒的節目也被地方公營媒體拿去使用。

cultures francophonie 19-05-2023 法語世界 030 美國有個法語圈堅守文化傳承

cultures francophonie 19-05-2023 法語世界 030 USA : les irréductibles défenseurs de la francophonie en Louisiane 尼古拉

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第30集節目，介紹美國路易斯安那州有個堅持着法蘭西文化傳承的法語圈。

感謝本台法廣（RFI）常駐美國首都華盛頓記者紀堯姆（Guillaume Naudin）的實地採訪，和音像資料室（Sonothèque）協助，及Souringa的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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