惠譽將美國的AAA評級列入降級觀察名單 因美債有違約風險

由於美債存在違約風險，評比機構惠譽 (Fitch )將美國 AAA 評級列入降級觀察名單，該評級機構的這一決定製裁了美國國會無法就迅速提高債務上限達成一致以避免破產的情況。

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根據一份公報指出，由於存在違約風險，國際評級機構惠譽於 5 月 24 日星期三將美國的 AAA 評級--也代表信譽最高等級，列入了降級觀察名單。

惠譽評級解釋說： 該決定“反映了在最後期限迅速臨近時提高或暫停債務上限，阻礙美國債務問題解決的政治緊張局勢。

美國國會必須迅速提高債務上限以避免破產，根據美國財政部表示這情況可能會在 9 天內發生。

這個美國債務上限目前規定是 310,000 億美元。 聲明稱，惠譽“期望”及時解決。 但專家認為“風險已經增加，債務上限不會及時提高或暫停，政府將開始無法支付部分款項”。

如果未能達成協議（...）將對整體治理和美國按時履行義務的意願構成負面跡象。

美國總統拜登的團隊和共和黨陣營的談判代表尚未找到妥協方案。為了投票贊成提高債務上限，共和黨人需要在預算方面做出努力。 美國民主黨人也贊成削減赤字，但方式不同。 惠譽堅稱，“未能達成協議 (...)將對整體治理和美國按時履行義務的意願產生負面影響。”

評級機構表示將密切關注事態發展：如果美國不償還 6 月 1 日或 2 日到期的債務，將被視為違約，隨後 30 天內到期的分期付款將變得“風險很大”（ CC). 然而，惠譽指出，對於所有其他債務，評級將保持不變，因為美國擁有世界上最大的白銀儲備。