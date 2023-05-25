美國國務院又一名中國政策高官辭職

美國/中國

在華盛頓和北京之間關係緊張之際，美國國務院最高中國政策官員里克沃特斯將卸任。消息稱美國國務院正在選擇沃特斯的繼任者。近期多名相關中國政策與對華關係的負責官員相繼宣告人事變動。

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據美國國務院發言人稱，負責中國和台灣事務的副助理國務卿沃特斯將在 6 月 23 日離職，但繼續擔任高級外交官。知情消息稱沃特斯在昨天早些時候的一次工作會議上宣布了他打算離職的消息。

美國國務院發言人在一份聲明中說：“我們感謝他兩年來在中國和台灣問題上的出色服務，包括他組建中國協調辦公室和領導台灣協調辦公室。”

路透社兩周前報道稱，在據稱中國間諜氣球於 2 月穿越美國後，國務院推遲了與人權相關的制裁、出口管制和其他敏感行動，以試圖限制對美中關係的損害。該報告引用了副國務卿沃特斯發給員工的一封電子郵件，其中傳達了推遲某些行動的指示，理由是以便國務院可以專註於對氣球做出“對稱和校準的反應”。

許多分析人士認為，世界上最大的兩個經濟體之間的關係正處於幾十年來最糟糕的時期，因為這兩個戰略對手在從台灣到貿易的一系列問題上發生衝突。

負責東亞和太平洋事務的助理國務卿丹尼爾·克里滕布林克 (Daniel J. Kritenbrink) 說：“中國協調辦公室已經在加強國務院的工作，以推進自由開放的印太地區並在競爭中戰勝中國。”他稱讚沃特斯說，“在美國政府中，很少有人比沃特斯更了解中國，在他的領導下建立中國協調辦公室將是一份持久的成績。里克是一位戰略思想家，他巧妙地推進了美國對華政策。”

拜登總統的政府一直尋求與中國舉行高層會談，以防止兩國關係走向衝突，尤其是在氣球飛越敏感的美國軍事基地引發外交危機之後。氣球事件發生後，美國國務卿安東尼·布林肯推遲了原定於 2 月訪問中國的計畫，但白宮表示，正在繼續努力為布林肯、財政部長珍妮特·耶倫和商務部長吉娜·雷蒙多的訪問提供便利。

自去年 12 月成立以來，沃特斯 一直領導中國事務辦公室，正式名稱為中國協調辦公室。該辦公室是國務院中國事務部的重組，以加強政策。他已擔任副助理國務卿約兩年。

拜登政府的一些批評者質疑美國對中國的示好，認為過去幾十年的接觸政策未能影響中國在一系列貿易、安全和人權問題上的立場。

眾議院外交事務委員會共和黨主席、共和黨議員邁克·麥考爾在 5 月 19 日致布林肯的信中援引了路透社的報道，要求提供與對華行動有關的信息。麥考爾寫道：“美國要想在與中國的戰略競爭中取得成功，就必須堅定不移地讓中國為侵略和瀆職行為負責，並且在這樣做時必須組織嚴密、有效。”

拜登政府最近顯示的高級官員人事變化比較集中在中國議題。美國副國務卿溫迪·謝爾曼 (Wendy Sherman) 於 5 月 12 日宣布退休，她曾推動國務院的大部分對華工作。

拜登的國家安全委員會前中國高級官員勞拉·羅森伯格 (Laura Rosenberger)今年卸任，他可能去領導一家美國政府運營的非營利組織，該組織負責管理與台灣的非官方關係。