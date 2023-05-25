美國會衝擊事件 ：羅德斯以煽動叛亂罪被判18年徒刑

衝擊國會山案

美洲 – 美國極右翼組織“誓言守護者”（Oath Keepers）的創始人斯圖爾特·羅德斯（Stewart Rhodes）25日被判18年徒刑，他被判犯有與美國國會大廈襲擊有關的煽動性陰謀罪，他的刑期是迄今為止國會騷亂案件中所判處的最長刑期。美國法官阿米特·梅塔(Amit Mehta)在宣判時表示，“你對這個國家、這個共和國，以及這個民主國家的基礎構成了持續的威脅和危險。”

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羅德斯2022年1月13日在德州被捕，司法部隨即起訴他及另外10人。即使羅茲在事件中沒有進入國會，但當局指他協助引起暴力，阻礙國會認證總統大選結果。

司法部的狀紙指出，現年56歲的羅德斯被指安排兩批“誓言守衛者”人員進入國會大樓，分別到參眾兩院，以及與駐守國會圓形大廳的執法人員對峙。另外他亦在華盛頓外部署兩批兵力，支持阻止合法移交權力的計畫。

羅德斯的代表律師表示，外界一直質疑羅德斯為什麼一直沒被起訴。

美國國會曾舉行會議，認證拜登（Joe Biden）在總統大選勝出的結果，但遭到大批時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者及“誓言守衛者”人員衝入國會阻撓。