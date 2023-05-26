美國債務違約危機有望解除？

美國/債務危機

為著避免美國債務違約，白宮和共和黨的談判人員周五繼續舉會，希望敲定一項具有深遠政治影響的妥協方案。據辦案消息說，達成協議的希望增大。

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法新社今天引述幾家美國媒體消息，民主黨日總統拜登和共和黨佔主導的眾議院老闆凱文-麥卡錫的團隊已經在一些關鍵點上達成一致。例如，《紐約時報》和《華盛頓郵報》都說，如果共和黨保守派要同意在國會投票提高美國公共債務上限作為達成協議的條件，民主黨接受凍結一些開支，但不會影響國防和退伍軍人的預算。

如是，這將使違約風險有可能推遲兩年，直到下一次總統選舉。

在沒有政治協議和參眾兩院投票的情況下，這種世界頭號大國債務違約引發破產的史無前例的情況，就可能在6月1日之後發生。屆時，美國將發現自己無法償還他們的債權人，這就是違約的定義，但同時也無法支付國家公務員的工資和社會福利。

解除違約威脅，除了避免金融、社會和經濟災難之外，挑戰還在於如何使每一方都能限制政治損失。

共和黨人凱文-麥卡錫（Kevin McCarthy）需要維護他作為眾議院議長的地位，他可以為自己灌輸了更嚴格的預算而感到自豪，而民主黨人則會聲稱保護了社會福利或重大投資項目。

正在競選連任的美國總統拜登周四解釋說，他認為在這些討論中存在着 "兩種對立的觀點"。拜登把自己描繪成社會和財政正義的捍衛者，呼籲最富有的人和大企業 "支付他們應當的，但也是公平份額 "的稅收，他並把共和黨描繪成富人和華爾街的政黨。

但據媒體報道，這位80歲的民主黨人總統在與共和黨人的談判中放棄了如願增加用於打擊稅務欺詐的資源。

如果達成協議，它仍然必須由參議院和眾議院通過，參議院由民主黨以微弱優勢控制，眾議院則由保守派擁有脆弱的多數。

美國國會的日程安排很緊：許多當選的代表在延長的陣亡將士紀念日周末已經回到美國各地的家中要休息幾天。其次，因為民主黨內的一些進步人士，以及共和黨的一些當選成員，都已經威脅要投票反對該法案。

據法新社說，拜登和麥卡錫都將不得不向中間靠攏，以爭取儘可能多的兩個陣營的議員，然而在一個近年來政治分歧明顯擴大的美國已經變得極其困難。