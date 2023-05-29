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受中共指使打擊法輪功，洛杉磯兩位華人僑領被捕

美國聯邦司法部近日發布消息，洛杉磯兩名華人因涉嫌受中國政府指使，打擊法輪功組織、賄賂美國政府官員以及洗錢而被捕。

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美國司法部大樓資料圖片
美國司法部大樓資料圖片 © 路透社圖片
作者： 舊金山特約記者 王山
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被捕的兩人分別是陳軍（Chen Jun）林峰（Lin Feng）。陳軍已經入籍成為美國公民，林峰目前仍為中國籍。陳軍是洛杉磯地區知名僑領，林峰是前中國自行車國家隊運動員，曾擔任南加州“國護香港青年大聯盟主席。 

兩人在26日清晨於南加州被捕。根據對兩人提起的訴狀，至少在2023年1月至5月間，陳軍和林峰在一位中國政府高官的指使下，通過賄賂美國官員打壓法輪功組織企圖捏造假的投訴資料利用國稅局不法活動舉報項目（Whistleblower Program）來投訴法輪功組織，達到讓該組織失去免稅優惠的目的。在提交了假的投訴資料後，兩人並分兩次給一名國稅局官員賄賂共5000元現金，讓其推動對法輪功組織的投訴案，並承諾事成後將給這名國稅局官員更多現金。然而該國稅局官員其實是一名卧底探員。

目前兩人被起訴多項罪名，包括：一項充當國外政府間諜賄賂美國官員罪，最高可獲刑五年；一項充當國外政府間諜罪，隱藏身分罪，最高獲刑十年；一項賄賂政府官員罪，最高獲刑15年；一項跨國洗錢罪，最高獲刑20年。

另據報道，陳軍2019年9月15日與抗議慶祝中華人民共和國國慶的人員發生衝突的視頻也被曝光。視頻中，陳軍對抗議者喊話，威脅道：要是回中國，會立刻把你抓起來。

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