受中共指使打擊法輪功，洛杉磯兩位華人僑領被捕

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美國聯邦司法部近日發布消息，洛杉磯兩名華人因涉嫌受中國政府指使，打擊法輪功組織、賄賂美國政府官員以及洗錢而被捕。

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被捕的兩人分別是陳軍（Chen Jun）與林峰（Lin Feng）。陳軍已經入籍成為美國公民，林峰目前仍為中國籍。陳軍是洛杉磯地區知名僑領，林峰是前中國自行車國家隊運動員，曾擔任南加州“愛中國護香港青年大聯盟”主席。

兩人在26日清晨於南加州被捕。根據對兩人提起的訴狀，至少在2023年1月至5月間，陳軍和林峰在一位中國政府高官的指使下，通過賄賂美國官員打壓法輪功組織，並企圖捏造假的投訴資料利用國稅局“不法活動舉報項目”（Whistleblower Program）來投訴法輪功組織，以達到讓該組織失去免稅優惠的目的。在提交了假的投訴資料後，兩人並分兩次給一名國稅局官員賄賂共5000美元現金，讓其推動對法輪功組織的投訴案，並承諾事成後將給這名國稅局官員更多現金。然而該國稅局官員其實是一名卧底探員。

目前兩人被起訴多項罪名，包括：一項充當國外政府間諜賄賂美國官員罪，最高可獲刑五年；一項充當國外政府間諜罪，隱藏身分罪，最高獲刑十年；一項賄賂政府官員罪，最高獲刑15年；一項跨國洗錢罪，最高獲刑20年。

另據報道，陳軍2019年9月15日與抗議慶祝中華人民共和國國慶的人員發生衝突的視頻也被曝光。視頻中，陳軍對抗議者喊話，威脅道：“你們要是回中國，會立刻把你們抓起來。”