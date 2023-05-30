加保守黨前領袖指控稱，北京曾為阻止他及其政黨當選積極活動

加拿大/政治/中國

據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大保守黨前領袖奧圖爾（Erin O'Toole）5月30日在眾議院表示，他被加拿大安全情報局（CSIS）告知，中國政府曾為阻止他和保守黨在2021年大選中獲勝積極活動。他同時指責加拿大自由黨政府在外國干預問題上的不作為，影響了他正常履行議員和保守黨領袖的職責。

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奧圖爾周二在加拿大下議院發言時表示，他上周五得到了加拿大安全情報局的簡報。這位代表安大略省的議員稱，他被告知北京已經針對他“多年”了。奧圖爾曾於2020年8月至2022年2月擔任加拿大保守黨領袖。

奧圖爾告訴加拿大下議院稱：“加拿大安全情報局的簡報向我證實了我相當長一段時間以來的懷疑。我的議會黨團和我本人是中華人民共和國（PRC）策畫的複雜的錯誤信息和選民壓制運動的目標。”

報導指，奧圖爾稱，北京的活動傳播了“錯誤信息”，並利用社交媒體，特別是備受華裔青睞的微信平台來擴大假消息。這位保守黨前領袖批評自由黨政府當時沒有提醒他或其政黨注意這些問題。他稱，這是對其議員特權的侵犯。

奧圖爾指責自由黨政府稱，“他們對攻擊我們的議會民主的行為故意視而不見”。他還批評了為幫助保障2021年加拿大大選的完整性而成立的聯邦工作隊。一份審查該工作組工作的報告於今年2月發布。雖然該報告稱，干預沒有影響2021年的投票結果，但它確實建議政府降低聯邦工作隊何時可以提醒公眾注意潛在干預企圖的門檻。

即將在下月退出加拿大聯邦政壇的奧圖爾稱，他不再擔任議員後可能仍然是北京的目標。報導指，加拿大華裔眾議員關慧貞（Jenny Kwan）29日透露，她上周接獲加拿大安全情報局告知，她自多年前就成為中方干預加國政壇的針對目標之一。

奧圖爾和關慧貞都表示，他們受到中方的針對，是因為他們公開支持香港的民主，支持中國的宗教和文化少數群體。關慧貞周一告訴媒體稱，“我將繼續這場鬥爭，把這個信息帶到眾議院”。她告訴記者：“加拿大安全情報局已經向我證實，我是外國干預的目標，並將繼續成為目標。”

據路透社報導，加拿大總理特魯多（JustinTrudeau）的辦公室沒有立即回應奧圖爾的聲明。中國駐加大使館也沒有立即發表評論。CBC報導指，加拿大新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）周一要求中國干預滲透問題特別報告員、前加拿大總督約翰斯頓（David Johnston）退出接下來的調查工作。另外兩個議會反對黨此前已提出同樣要求。

不過，辛格周二拒絕了要求結束他的政黨與自由黨的執政協議的呼聲。他表示，在作出任何可能提前加拿大大選的決定之前，必須恢復對選舉進程的信心。他解釋說：“我會質疑為大選創造條件，或引發大選的做法，因為對保護我們的民主不嚴肅”。

辛格補充說，“如果我們想保護我們的民主，我認為方法應該是，讓我們制定新的措施......我希望看到正在採取的一系列步驟，對我來說，這將顯示出對保護我們的選舉制度的一些真正的認真態度。”