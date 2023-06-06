彭斯將在美國愛荷華州德梅因市舉行發布會

彭斯參加當年初選

美國 – 6月5日，彭斯在美國聯邦選舉委員會填寫了總統競選文件。6月7日，他將在美國愛荷華州德梅因市舉行發布會，當天也是他64歲生日。

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他將與前美國總統唐納德·特朗普爭奪美國共和黨總統候選人提名。在2020年美國總統大選後，他們公開決裂了。這種情況下，彭斯尤其需要贏回福音派的支持，他們在共和黨初選選民中佔了相當大的一部分。但是，這個任務對於彭斯來說極具挑戰性。

根據大多數民意調查，特朗普仍然是美國共和黨總統候選人提名的領跑者，並且領先幅度極大。而彭斯的民意調查數字已經拉低到個位數，前景慘淡。

上個周末，彭斯與美國聯邦參議員喬尼·恩斯特（Joni Ernst）以及其他2024年有希望參加美國總統大選的人一起參加了一年一度的籌款活動。該活動在美國愛荷華州舉行，這是一個非常重要的早期提名州，任何川普的共和黨挑戰者都需要贏得該州才能擊敗他而獲得總統候選人提名。

除了川普，彭斯還面臨來自州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）的激烈競爭，後者被廣泛認為是特朗普2024年的主要競爭對手。

這位前美國副總統將於周三與美國有線電視新聞網（CNN）合作舉行市政廳會議。而就在幾天前，另一位參加2024美國總統大選的共和黨人、前南卡羅來納州州長妮基·黑莉（Nikki Haley）也參加了該網路的市政廳會議。