柯比：想讓我們停止在印太地區的行動是不可能的

美國/中國/南海/台灣海峽

最近連續發生美國偵察機在南海上空被中國戰機攔截和美國驅逐艦被中國海軍艦艇危險攔截事件。美國白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比6月5號表示，他不確定中國試圖通過這些事件傳遞什麼信息，但如果“他們想讓我們停止在該地區的行動，那是 ‘不可能的’”。

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此前，美國軍方公布了它所稱的中國在台灣海峽的一次 "不安全 "演習的視頻，其中一艘中國海軍艦艇急速切過一艘美國驅逐艦的路徑，迫使美國艦艇減速以避免碰撞。事件發生在上星期六，美國驅逐艦中勳號和加拿大護衛艦蒙特利爾號正在台灣和中國大陸之間的海峽進行所謂的 "航行自由 "過境。周一發布的視頻顯示，中國艦艇近距離橫切美國艦艇的航線。

美國最近也指責中國在空中也進行了 "不必要的侵略性動作"，稱中國的一架J-16戰鬥機上個月底在南海上空直接飛到了美國空軍一架偵察機的機頭前。

這種近距離接觸引起了人們對可能發生事故的擔憂，在該地區局勢已經高度緊張的情況下，這可能導致兩國的軍事力量升級。

對於最近一周一架美國偵察機在南海上空被中國戰機攔截和一艘美國驅逐艦被中國海軍艦艇危險攔截的事件。美國白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比回答記者提問。

美聯社報道，柯比說，"可悲的是，這些都是中國人民解放軍，特別是在台灣海峽地區和南中國海地區的侵略性不斷增強的一部分。空中攔截是在南中國海上空，海上攔截的拖船是在海峽。可悲的是，這只是中華人民共和國日益增長的侵略性的一部分，我們正在處理，並準備解決。"

柯比指出：“這是不安全的，是不專業的。但是，至於他們為什麼要這樣做，我認為可以問他們這個問題，從我們的角度來看，我會告訴你的是，我們在飛行或航行在國際空域和國際水域操作。在這兩起事件中，我們都完全遵守了國際法。解放軍絕對沒有必要像他們那樣採取激進的行動。用不了多久就會有人受傷。這就是對這些不安全和不專業的攔截行為的擔憂。它們可能導致誤解。可能導致計算錯誤。當你有那麼大的金屬塊時，不管是在空中還是在海上——而且它們在那麼近的地方操作，不需要太多判斷錯誤或犯錯，就會有人受傷。而這是不可接受的。這對他們來說也應該是不可接受的。"

柯比認為，“中國的這些行動可能試圖發出某種措施，一種信息。至少，這是對我們在世界那個地方的存在感到不滿的某種聲明。但正如拜登總統在廣島非常清楚地說過，我們是一個太平洋大國。我們不是隨便去哪裡。我們在世界的那一部分有嚴肅的承諾。我們的七個條約聯盟中有五個是在印度-太平洋地區。絕大多數國際經濟貿易都流經印度-太平洋地區。我們在那裡有真正的需求，我們將留在那裡，我們將繼續加強和振興這些聯盟和夥伴關係。”

柯比表示，"但如果他們試圖發出的信息是我們不受歡迎，或者我們的存在需要減少，或者他們希望我們停止飛行和航行以及支持國際法的行動。不會發生。"

中國外交部發言人6月5號回應稱，事實真相是，美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後。中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越自由。中國軍隊採取的行動，是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業。中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權、安全和地區和平穩定。