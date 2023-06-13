特朗普今天面對佛州法庭 仍受大量力挺

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美國前總統唐納德·特朗普周一抵達邁阿密，面臨聯邦刑事指控，今天在當地出庭。而一項新的路透社/益普索民意調查發現，他的絕大多數共和黨同僚認為此案是出於政治動機，並在總統選舉民調中保持領先。

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特朗普是 2024 年總統大選共和黨提名的領跑者，定於美國東部時間周二當地時間下午 3 點在邁阿密聯邦法院首次出庭接受審理此案。

特朗普被指控非法保存美國國家安全文件並向試圖找回這些文件的官員撒謊。但特朗普宣稱自己是清白的，並發誓要繼續他的競選活動，以在 2024 年 11 月的選舉中重新獲得總統職位。

周三將迎來 77 歲生日的特朗普於昨天下午 2 點 54 分乘坐私人飛機降落在邁阿密，飛機側面印有他的名字。

支持者聚集在他擁有的附近一家高爾夫俱樂部外，他原定要在那裡過夜。

特朗普在離開新澤西之前在他的 Truth Social 社交媒體平台上寫道，“我希望整個國家都在關注激進左派對美國的所作所為。”

特朗普的法律困境並未影響他在共和黨選民中的聲望。周一公布的路透社/益普索民意調查發現，81% 的共和黨人認為這些指控是出於政治動機。民意調查還發現，特朗普在黨內總統候選人提名中繼續遙遙領先他的競爭對手。

大約 43% 的共和黨人表示特朗普是他們的首選候選人，而 22% 的人選擇了特朗普最接近的競爭對手佛羅里達州州長羅恩德桑蒂斯。5月初，特朗普以49%對19%領先德桑蒂斯，但那是在德桑蒂斯正式參選之前。

特朗普指責民主黨總統拜登策畫聯邦案件以破壞特朗普的競選活動。拜登一直與此案保持距離，拒絕就此發表評論。

周末，特朗普在佐治亞州向熱情的人群發表講話，他的競選團隊表示，他將在周二晚上返回新澤西時發表聲明。

由於對 2021 年 1 月 6 日特朗普支持者襲擊美國國會大廈的記憶猶新，官員們提出了安全擔憂。邁阿密警察局長曼尼·莫拉萊斯表示，該市計畫容納多達 50,000 人的人群，如有必要將關閉市區的道路。

特朗普是第一位面臨刑事指控的前總統或現任總統，但法律專家表示，這並不妨礙他競選總統。即使被判有罪也不會阻止他就職。

路透社說，佛羅里達州的任何聯邦審判可能要到 2024 年 11 月總統大選之後才能進行。特朗普還將於 2024 年 3 月在紐約州法院的另一起案件中接受審判，案件起因是特朗普被指控向一名色情明星支付封口費。