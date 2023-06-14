特朗普訴訟案接下來走向梳理

美國/特朗普

美國前總統特朗普周二對聯邦刑事指控堅持無罪辯護，特朗普遭指控他在卸任時非法保存國家安全文件，並向尋求收繳文件的官員撒謊。未來訴訟案如何進展，引發關注。

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路透社今天的報道分析最新起訴後對特朗普接下來會發生什麼？首先預計的是可能需要一年或更長時間才能判決。

特朗普在邁阿密聯邦法院向美國地方法官喬納森·古德曼 (Jonathan Goodman) 提出無罪立場，在他尋求在 2024 年 11 月的大選中贏回總統職位期間，這場法律戰可能會持續數月。

特朗普被允許無條件或受旅行限制條件下離開法庭，並且不需要現金保證金。但古德曼裁定，特朗普不得與案件中的潛在證人交流。

特朗普的助手沃爾特·諾塔 (Walt Nauta) 也在此案中受到指控，他與特朗普一同出庭，但在 6 月 27 日之前不必提出抗辯，因為他沒有當地律師。他也未交保釋就被釋放，也被勒令不得與其他證人交談。

預計聯邦檢察官將開始向特朗普的律師移交證據。這可能包括特朗普的律師、美國國家檔案和記錄管理局以及檢察官之間為文件討價還價多年的通信往來。

在某些時候，預計特朗普的律師會出於各種原因提出駁回此案的動議，其中可能包括他聲稱他在接受文件之前將文件解密。他們還可能爭辯說，該案應該被駁回，因為他們聲稱檢察官的行為不當，包括據稱違反了允許人們與律師保持私密通信的法律原則。

在刑事案件中駁回訴訟的動議是合法的，但很少能成功，因為被告面臨著很大的負擔，要說服法官他們的案件存在太多缺陷，甚至無法提交給陪審團。檢察官也有權在那個階段對他們的事實指控產生懷疑。

此案會對特朗普的競選活動產生什麼影響？

路透社說，這些指控包括違反《間諜法》、串謀妨礙司法公正以及向調查人員作出虛假陳述。

如果特朗普被定罪，這些都不會自動阻止特朗普競選或就職。他的法律困境並未損害他在共和黨選民中的地位。

路透社/益普索周一公布的一項民意調查顯示，特朗普在 2024 年總統大選的共和黨提名中仍遙遙領先於競爭對手，81% 的共和黨選民認為這些指控是出於政治動機。

特朗普的大多數共和黨總統競爭對手都站在他身後表達支持，同時指責聯邦調查局存在政治偏見，這與該黨對執法部門的傳統支持形成了鮮明對比。特朗普會將他面臨的法律案件和調查用作籌款工具，告訴支持者他受到攻擊並需要他們的幫助。

此案何時開庭審理？

路透社說，儘管負責檢方的特別檢察官傑克史密斯表示，特朗普將進行“快速”審判，但任何潛在的審判都可能需要數月時間。

特朗普否認有不當行為，並將此案稱為出於政治動機的“政治迫害”，他有權在 100 天內接受審判，但這種情況很少發生在複雜的案件中。雙方可能會同意延長最後期限，因為他們會仔細研究證據並在法官面前爭論法律糾紛。

特朗普會作證嗎？

那將取決於他自己。刑事被告不需要作證，而且很少有人作證，因為讓自己接受檢察官的盤問是有風險的。特朗普沒有在最近針對作家 E. Jean Carroll 對他提出的性虐待和誹謗指控的民事審判中作證。陪審團在 5 月份裁定特朗普對該案負有責任。

如果特朗普贏得選舉，情況會怎樣？

如果特朗普贏得 2024 年總統大選，起訴就不太可能繼續進行。

美國司法部是行政部門的一部分，總統是該國最高的聯邦執法官員。

司法部有一項已有數十年歷史的政策，即不得起訴現任總統。必須經美國最高執法官員美國司法部長批准，該部門才可以在“特殊情況”下偏離政策。在拜登總統手下任職的司法部長梅里克·加蘭，可以無視該政策並繼續推進訴訟，但作為總統的特朗普可以解僱他並聘用他選擇的代理人替代，然後任命永久繼任者，但須受制於美國參議院確認。