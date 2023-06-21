稱中國計畫在古巴建立新訓練設施 解放軍或得以在美國家門口駐紮

美國/古巴/中國

華日今天引據現任和前任美國官員稱，中國和古巴正就在古巴建立一個新的聯合軍事訓練設施進行談判，這在華盛頓引起警覺，因為中國可能由此得以在距離佛羅里達海岸僅100英里處駐紮軍隊及其開展其它安全和情報行動。

廣告 繼續瀏覽後續

美國情報報告顯示，關於上述古巴北部海岸設施的討論已進入後期階段，但尚未得出結論。拜登(Biden)政府已經與古巴官員聯繫，嘗試阻止這項交易，並試圖讓古巴了解美國認為古巴可能對讓渡主權的擔憂。北京方面在古巴建立軍事訓練設施的努力以前沒有報道過。

中國在加勒比海和拉丁美洲的雄心讓華盛頓越發焦慮；眼下美國政府正在尋求緩和美中緊張關係，這種緊張關係因一連串其他問題（比如美國對台灣的支持）而加劇。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)近日高調訪問了中國，與中國領導人習近平舉行了會晤。

此次訪華似乎將阻止兩國關係的螺旋式下滑。不過布林肯未能讓中國同意美國的一項建議，即兩國恢復軍方之間的溝通以避免誤判。根據美國國務院的一份聲明，布林肯還稱，美國對中國在古巴的情報活動表示關切。

美國官員稱，美國高度機密的新情報中提到了擬在古巴建立的新訓練設施，他們認為這些情報有說服力但較零散。決策者和情報分析人員在對此的解讀中表達了不同程度的擔憂。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 6月8日報道，中國和古巴原則上已就在古巴建立新的監聽站達成協議。白宮當時稱該報道不準確，但沒有詳述。兩天後，白宮解密了情報，公開證實中國的情報收集設施至少從2019年起就在古巴存在。

現任和前任美國官員表示，一個新的軍事設施可以為中國提供一個平台，令其有可能在該島永久駐軍，擴大針對美國的情報收集活動，包括電子竊聽活動。

美國官員們說，拜登政府聯繫了駐華盛頓的古巴官員，以表達對這個計畫建設的設施的關切。美國國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)本月早些時候表示：“我們已經向古巴政府表達了我們的關切。”一位白宮官員周一表示，中國政府“將繼續試圖加強其在古巴的存在，而我們將繼續努力挫敗這一努力。”

據該報道稱，美國參議院情報委員會主席、弗吉尼亞州民主黨參議員華納(Mark Warner)和佛羅里達州共和黨參議員盧比奧(Marco Rubio)在本月早些時候在一份聯合聲明中說，他們“對有關古巴和中國政府聯手針對美國和美國人民的報道深感不安”。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AE%A1%E5%88%92%E5%9C%A8%E5%8F%A4%E5%B7%B4%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E6%96%B0%E8%AE%AD%E7%BB%83%E8%AE%BE%E6%96%BD-%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E6%88%96%E5%BE%97%E4%BB%A5%E5%9C%A8%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%97%A8%E5%8F%A3%E9%A9%BB%E6%89%8E-efe51472