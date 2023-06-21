美國曾追蹤進出古巴疑似中國間諜設施的華為和中興員工

美國/中國/古巴

據《華爾街日報》6月21日引述知情人士報導，美國官員曾追蹤了華為和中興通訊的僱員進出位於古巴的疑似中國間諜設施。據這些人說，特朗普政府時期審查的情報有助於當時的懷疑，即這些公司可能在擴大中國從古巴監視美國的能力方面發揮了作用。報導指，無法得知拜登政府是否進行了這方面的調查。

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知情人士稱，雖然根據現有信息，華為和中興都不製造可被政府用於竊聽的複雜工具，但這兩家公司都擅長開展這種行動所需的技術，比如可用於向中國傳輸數據的服務器和網絡設備。華為在一份聲明中說，該公司否認“這種毫無根據的指控”，並指其“致力於完全遵守我們運營所在地的適用法律和法規"。中興通訊的聲明表示，《華爾街日報》的報道“毫無根據”。

據美國官員稱，至少從特朗普(Donald Trump)任美國總統期間的2019年，中國就已經在古巴有一個間諜基地，且兩國已在古巴聯合運營四個竊聽站。此外，據《華爾街日報》報導，北京和哈瓦那雙方正進行談判，討論在古巴北部海岸建立一個新的聯合軍事訓練設施。

白宮表示，北京正在繼續努力擴大其在古巴的情報收集。一位白宮官員周一稱，在2019年對其在該島國的情報收集設施進行升級後，北京“將繼續試圖加強其在古巴的存在，我們將繼續努力破壞它”。

美國官員長期以來一直指控中國政府可能利用該國的電信公司進行間諜活動。美國已經開展了長達一年的活動，勸說盟國將華為特別關在其下一代電信網絡之外。華為已表示它不會為中國進行間諜活動。中國外交部否認了中方在古巴進行間諜活動的說法。

中國駐華盛頓大使館的一位代表提到了中方以前就古巴問題的評論。古巴駐華盛頓大使館沒有回應評論請求，但稱《華爾街日報》此前關於中國在該島國設立間諜站的報道“完全是無稽之談，毫無根據”。美國國家情報總監辦公室沒有回應置評請求。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)周二告訴媒體稱，他已經告訴中國對等官員，美國對於中國在古巴的間諜活動和軍事活動“深感關切”。布林肯對記者說，“我們將非常、非常密切地關注這件事，我們對此的態度非常明確”。他稱，“而且我們將保衛我們的家園；我們將保護我們的利益。”

對於中國在古巴的間諜活動中華為和中興通訊的潛在作用，白宮沒有回應置評請求。美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比(John Kirby)周二說：“中華人民共和國已經在努力提高他們在西半球的影響力、影響範圍和情報收集能力，這包括他們與古巴相當長一段時間的關係，這並不是什麼秘密，或者意料之外的事情。”

“我們不是沒有意識到這一點，我們也不是沒有在關注此事，”約翰·柯比表示。“坦率地說，我們不是沒有採取措施，且我們將繼續行動來挫敗此類活動，並能夠保護我們自己的秘密和我們的國家安全，在這個領域也是如此。”

擔任國會眾議院中國問題特設委員會主席的共和黨籍眾議員加拉格爾(Mike Gallagher)周二致函美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)和商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)，要求明確管控向中國通信設備公司出口美國技術的美國政策。

在《華爾街日報》看到的這封信中，加拉格爾稱，在21世紀的頭10年裡，華為協助古巴政府實現電信和互聯網基礎設施的現代化，該公司與中興通訊及巨龍信息科技集團（Great Dragon Information Technology Group）在古巴有常規業務存在。《華爾街日報》記者未能聯繫到巨龍信息科技加以置評。

2019年，美國商務部將華為列入所謂的實體名單，很多面向華為的商品出口都需要事先獲得許可證。2020年，官員們極大地擴展了許可要求的範圍。但美國商務部已經發放了許多這樣的許可證，使出口商能夠繼續向華為出售大量的技術。

報導提及，自2016年以後，美國商務部斷斷續續地限制了對中興通訊的出口，直到2018年特朗普表示，他將允許該公司恢復購買美國產品，作為交換，中興通訊接受13億美元的罰款並對領導層進行了調整。

美國商務部負責工業和安全事務的副部長埃斯特韋斯(Alan Estevez)告訴議員們，他的團隊正在評估相關政策，並盡一切可能防止美國的敏感技術落入對手手中。

美國商務部一名發言人表示，華為仍面臨“重大的出口限制”，並指出，商務部在4月份對一家美國公司開出了該部門有史以來最大一筆單獨民事罰款，理由是該公司在沒有許可證的情況下向華為出售硬盤。

這名發言人還表示，中興通訊仍需遵守與美國商務部達成的一項和解協議，該協議要求該公司接受額外的監督。