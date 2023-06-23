加總理國安顧問：泄露外國干預機密的人將被發現受罰

加拿大/政治/中國

據加拿大廣播公司（CBC）22日報導，加拿大總理國家安全與情報顧問托馬斯（Jody Thomas）稱，她預計向媒體泄露有關中國試圖干預加拿大政治的敏感信息，在該國引發數月來關於外國干預加拿大選舉爭議的安全官員將被發現並受到懲罰。

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托馬斯在將於周六播出的CBC節目中說，“法律已經被打破。消息來源、技術已被置於風險之中。我們在五眼聯盟盟友中的信譽受到了威脅。”

托馬斯在採訪中說，“有更好的方法來做這件事”。這是她自去年1月被加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）任命為其國安顧問以來首次接受採訪。托馬斯說，“在國家安全機構中，有更好的方式來提出你的關切。比起拿加拿大的國家安全做賭注，有更好的方法試圖讓這個話題得到一些關注。”

自去年年底以來，加拿大“環球新聞”和《環球郵報》根據被泄露的機密文件和安全部門的匿名消息來源連續報道中國被指干預加拿大選舉，引起全國關注。在某些情況下，這些報道是基於泄露的最高機密情報。《環球郵報》最終發表了一篇由加拿大國家安全人士撰寫的文章，其向該報提供了信息。

曝料者表示，他們之所以選擇泄露機密，是因為政府官員對收到的有關報告視而不見，一直不採取有效行動制止外國干預。該消息人士寫道，“越來越明顯的是，沒有人考慮採取嚴肅的行動。更糟糕的是，高級公職人員無視干預的證據開始增多”。

托馬斯曾多次出現在一個研究外國干預加拿大選舉的議會委員會面前。她告訴CBC稱，該消息來源向公眾泄露敏感信息是錯誤的。她說，“這在很多方面都令人難以置信地感到不安。第一，他們對所做的事情如此沒意識到。第二，他們會冒着我們國家安全的風險來泄露信息並獲得一些惡名……”

托馬斯補充說，“第三，（他們）泄露的部分信息並不能說明一個完整的故事，也許在標題上看起來很淫穢和醜聞，但並不能說明被泄露的那份情報之前有什麼，之後有什麼，分析是什麼，用它做了什麼。”

當被問及他是否覺得加拿大作為情報夥伴的信譽受到泄密事件的威脅時，美國駐加大使科恩（David Cohen）說，美國政府對加拿大仍有信心。他表示：“我要告訴你，我不能為每一個五眼聯盟國家說話，但我可以為美國說話，明確地說，我們與加拿大的情報關係仍然非常牢固。”

當被問及曝料者是否鼓勵了加拿大人需要進行的關於國家安全的對話時，托馬斯說她認為 “泄密沒有好處。我永遠不會承認有什麼好處”。不過，托馬斯表示，加拿大人確實需要討論國家安全的真正含義，公民應該如何關注這些報告，以及正在做什麼來解決這些問題並確保選舉的安全。

加拿大反對黨一直在呼籲政府對這一問題進行公開調查。加拿大保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）指責特魯多政府在掩蓋事實。

博勵治最近寫信給政府間事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）說，在前加拿大總督約翰斯頓（David Johnston）辭去外國干預問題特別報告員的職務後，他不會提出任何可能領導公開調查外國干預的人的名字，直到特魯多政府承諾舉行公開調查。