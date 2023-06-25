儘管醜聞與訴訟纏身 特朗普仍是美國右派虔誠信教徒最愛

美國/選舉/特朗普

儘管因試圖收買一名據稱與他有婚外情的X級女演員的沉默而被起訴，並被判定犯有民事性侵犯罪，美國前總統特朗普仍然希望再當選，並也是美國福音派人士的最愛。

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據法新社今天報道稱，這位希望在2024年連任的美國第45任總統多年來一直受到法律和道德醜聞的困擾，從濫用權力的指控到干預選舉的懷疑。但這位77歲的億萬富翁商人仍然是宗教右派無可爭議的選舉偶像，周六他在聯邦首都舉行的由福音派和保守派 "信仰與自由 "運動組織的 "通往多數之路 "會議上受到的隆重歡迎就是證明。

特朗普在該聚會閉幕詞中以特有的世界末日煽動性語言宣布：我們是正義的十字軍，要阻止縱火犯、無神論者、全球主義者和馬克思主義者。他說：“我們將恢復我們的共和國，作為一個上帝之下的國家。”

在特朗普2016年的總統競選中，白人福音派選民在支持他的候選資格方面進展緩慢。但一旦他們被說服，似乎沒有什麼能夠改變他們的想法。據50歲的保守派活動家Suzzanne Monk說，特朗普的成功歸功於他有領導素質："幾十年來，我們認識的許多政治家為了連任而謹慎不再進取。但特朗普堅持做對的事情"。

前副總統彭斯是一名保守的基督徒，似乎更是福音派的理想候選人。但他在2021年的 "通往多數派之路 "集會上遭到了噓聲，因為他沒有像特朗普要求的那樣拒絕認證拜登的當選，今年只得到了稀稀落落的掌聲。

新澤西州前州長克里斯-克里斯蒂(Chris Christie)周五指責特朗普背叛國家時，遭到了人群的噓聲。

然而，特朗普有時也會激起基督教右派一些領導人的憤怒，他暗示反墮胎的候選人應對共和黨在最近的中期選舉中的不理想結果負責。

但是，儘管如此，這個離過兩次婚的特朗普是福音派集會的明星。信仰與自由運動的創始人拉爾夫-里德在會議開幕式上否認了福音派中對特朗普有任何 "個人崇拜"。他說，"我們只崇拜一個人，那就是耶穌基督"。

出席會議的領導人更傾向於讚揚特朗普的成績而不是他的個性。在他們看來，這位前總統為他的支持者而戰，是最能兌現選舉承諾的總統，尤其是將三名保守派法官送入最高法院，隨後是這個最高法院推翻了憲法對墮胎的保障。

一個特朗普支持者說，“這是關於誰將把我的價值觀變成行動，這就是為什麼這些人都喜歡特朗普。”

法新社採訪佛羅里達州一家房產中介公司的負責人恩佐-阿爾辛多說，他反對佛羅里達州共和黨州長羅恩-德桑蒂斯的候選資格：德桑蒂斯在這場比賽中沒有地位，其他候選人也沒有地位，對我來說只有一個候選人。那就是特朗普。"