危地馬拉舉行總統大選 日媒：親台派暫居上風

危地馬拉總統大選

台灣邦交國危地馬拉（台稱瓜地馬拉）星期天25日舉行總統大選，法新社說，有些選民希望新總統能解決貧困、暴力和腐敗問題，但寄予如此厚望的人數卻是極少，民調顯示可能會在8月進入第2輪決選。另據《日本經濟新聞》報道，目前民調支持率前兩名總統候選人都明確表態支持與台灣維持邦交。

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台灣為數不多的邦交國之一，經濟規模最大的中美洲國家危地馬拉舉行總統大選，據選前民調顯示，前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）、聯合國外交官穆萊（Edmond Mulet）、前軍事強人的女兒李歐斯（Zury Rios）在22名候選人中領先群倫。

法新社援引當地媒體《自由新聞報》（Prensa Libre）報導說，早前民調中受歡迎的兩位候選人畢內達（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），經最高選舉法院宣布候選資格無效。民眾普遍認為法院的裁決有問題。兩人的支持者聲稱，此一裁決無異是將他們政治邊緣化。

目前的民意調查顯示，很有可能在第一輪投票中，沒有任何候選人能獲得勝出所需的50%門坎票數，因此可能在8月20日進入第二輪決選。

危地馬拉有約940萬名合格選民。根據《自由新聞報》民調顯示，對選舉法院不信任的選民比率很高，有超過1/10的受訪者表示，他們打算投下空白票以示抗議。

另據《日本經濟新聞》23日報道，目前民調支持率前兩名總統候選人都明確表態支持與台灣維持邦交。

該報道認為，南美洲的巴拉圭總統大選4月底甫選出重視台灣的候選人，假使危地馬拉也選出親台灣的總統，那麼中國在中南美洲挖走台灣邦交國的骨牌效或能就此止住。

據CID蓋洛普民調公司5月公布的民調結果顯示，中間偏左的“團結希望黨”的候選人、67歲前第一夫人托瑞斯擁有23%的支持率，位居第一。

其次是中間偏右的Cabal黨籍總統候選人、72歲穆萊擁有21%的支持率。排名第三的右派“勇氣黨”、55歲候選人李歐斯擁有19%的支持率。

托瑞斯表示，將與台灣加強外交、商業上的關係，也考慮新成立稅制優惠的經濟特區。穆萊也明確表示，若當選總統，將持續維持與台灣的邦交。惟李歐斯雖表達了重視台灣的想法，但未明言是否當選總統後會維持與台灣的邦交。據該國外交相關人士表示，對於與台灣的邦交，李歐斯可能沒有很強烈的看法。