危地馬拉總統大選

危地馬拉舉行總統大選 日媒：親台派暫居上風

台灣邦交國危地馬拉（台稱瓜地馬拉）星期天25日舉行總統大選，法新社說，有些選民希望新總統能解決貧困、暴力和腐敗問題，但寄予如此厚望的人數卻是極少，民調顯示可能會在8月進入第2輪決選。另據《日本經濟新聞》報道，目前民調支持率前兩名總統候選人都明確表態支持與台灣維持邦交。

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L'ex-première dame, Sandra Torres, lors de son dernier meeting de campagne à Guatemala, le 23 juin.
L'ex-première dame, Sandra Torres, lors de son dernier meeting de campagne à Guatemala, le 23 juin. AP - Moises Castillo
作者： 夏榕
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台灣為數不多的邦交國之一，經濟規模最大的中美洲國家危地馬拉舉行總統大選，據選前民調顯示，前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）、聯合國外交官穆萊（Edmond Mulet）、前軍事強人的女兒李歐斯（Zury Rios）在22名候選人中領先群倫。

法新社援引當地媒體自由新聞報（Prensa Libre）報導說，早前民調中受歡迎的兩位候選人畢內達（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），經最高選舉法院宣布候選資格無效。民眾普遍認為法院的裁決有問題。兩人的支持者聲稱，此一裁決無異是將他們政治邊緣化。

目前的民意調查顯示，很有可能在第一輪投票中，沒有任何候選人能獲得勝出所需的50%門坎票數，因此可能在8月20日進入第二輪決選。

危地馬拉有約940萬名合格選民。根據《自由新聞報》民調顯示，對選舉法院不信任的選民比率很高，有超過1/10的受訪者表示，他們打算投下空白票以示抗議 

另據《日本經濟新聞》23日報道，目前民調支持率前兩名總統候選人都明確表態支持與台灣維持邦交

該報道認為，南美洲的巴拉圭總統大選4月底甫選出重視台灣的候選人，假使危地馬拉也選出親台灣的總統，那麼中國在中南美洲挖走台灣邦交國的骨牌效或能就此止住。

據CID蓋洛普民調公司5月公布的民調結果顯示，中間偏左的團結希望黨的候選人、67歲前第一夫人托瑞斯擁有23%的支持率，位居第一。

其次是中間偏右的Cabal黨籍總統候選人、72歲穆萊擁有21%的支持率。排名第三的右派勇氣黨55歲候選人李歐斯擁有19%的支持率。

托瑞斯表示，將與台灣加強外交、商業上的關係，也考慮新成立稅制優惠的經濟特區。穆萊也明確表示，若當選總統，將持續維持與台灣的邦交。惟李歐斯雖表達了重視台灣的想法，但未明言是否當選總統後會維持與台灣的邦交據該國外交相關人士表示，對於與台灣的邦交，李歐斯可能沒有很強烈的看法

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