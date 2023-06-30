美國最高法院要廢除大學招生另類政策以維護真正平等

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美國最高法院裁定，在大學招生中考慮種族因素違憲，這消除了美國最精英大學用來實現校園多元化的主要措施。此前，美國頂尖大學包括哈佛，麻省理工學院等院校被指招生有政策性以及歧視性詬病。

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據本台報道稱，最高法院的一項非常重要的決定。美國最有權力的法官剛剛結束了大學入學時使用種族標準的做法。法院再次邁出了歷史性的一步。本台在華盛頓的記者Guillaume Naudin報道，自1965年啟動平權行動方案以來，美國最高法院每次都作出有利於平權行動的裁決，最近一次是在2016年。而2023年6月29日星期四結束的新裁決，廢除大學裡的招生歧視。

該決定長達267頁。它要求公立和私立大學在他們的招生計畫中使用非種族以外的標準，包括諸如申請入學者的收入或地理來源等標準，以確保在招聘學生時的多樣性。

據華爾街日報稱，美國最高法院裁定，在大學招生中考慮種族因素違憲。周四的裁決將迫使美國高等教育重新制定招生標準，幾十年來，實現多元化一直是是它們守護的信念。大學官員一直以來都堅稱，除了種族因素之外，沒有其他替代方法能確保一定比例的少數族裔申請者（特別是黑人學生）獲得精英大學的錄取。

不能再為此類申請者自動加分後，招生辦公室現在必須決定種族多元化在其評估的各優先事項中的順位，這當中可能包括學業表現、體育等課外活動成就，以及對校友和捐贈者的偏好。

首席大法官羅伯茨(John Roberts)在為最高法院撰寫的意見書中寫道，“消除種族歧視意味着完全不考慮這個因素。學生需根據他或她的個人經歷而不是種族接受評估，許多大學長期以來一直背道而馳。”他的裁決得到了大法官Clarence Thomas、Samuel Alito、Neil Gorsuch、Brett Kavanaugh和Amy Coney Barrett的支持。

法新社說，美國聯邦最高法院禁止大學在招生時使用種族和族裔為基準，嚴重打擊這項持續了數十年，並強化非裔美國人和其他少數族群就學機會的作法。

聯邦最高法院以6比3作出上述裁決，6名保守派大法官都加入多數意見行列。

佔多數的保守派大法官一年前推翻對於女性墮胎權的保障，如今他們再次展現準備好廢除1960年代以後寫入法律的自由派政策。

美國「積極平權措施」（affirmative action）政策源於1960年代晚期的民權運動，旨在協助解決美國高等教育長期以來的歧視問題。

如今由首席大法官羅伯茲（John Roberts）主筆的多數意見寫道，雖然積極平權措施「立意良善」，但不能永遠持續下去，對待學生的基準必須是他/她的個人經歷，而非種族。但羅伯茲也寫道，這份意見不應被理解成禁止大學考量某申請人對於種族如何影響自己人生的討論。

這項裁決嚴重打擊擴大招生和僱傭多元性的努力。保守派樂見這項裁決，但進步派猛烈抨擊。

據法新社說，拜登（Joe Biden）表示自己極度失望，他說，“美國仍舊存在歧視…我認為，種族多元的大學更強大。”

前總統特朗普（Donald Trump）則在他自創的社群媒體應用程式（App）Truth Social寫道，這對美國來說是美好的一天，有利美國與全球其他國家競爭，這是大家都在等候與期盼的裁決，結果非常好。