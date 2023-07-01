伯恩斯：在俄羅斯兵變是對普京的武裝挑戰

情報戰

歐洲 – 美國中央情報局局長伯恩斯表示，普里戈津針對莫斯科武裝挑戰表明普京的統治存在“非常嚴重的裂痕”。俄羅斯總統普京感謝軍隊和安全部隊避免了一場類似1917年的內戰。

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五月底，莫斯科遇襲後 瓦格納首領大罵俄國防部：你們這群畜生！普里戈津於5月31日表示，他已要求檢察官調查俄國防部高級官員，是否在烏克蘭戰爭之前或期間犯下任何“罪行”。路透社評價稱，這是普里戈津迄今為止對俄國防部長紹伊古和俄軍總參謀長格拉西莫夫發出的最明目張膽的挑戰。

而普京對他的謾罵從沒有做過直接的回應。伯恩斯1日在英國迪奇利基金會( la fondation britannique Ditchley)上表示， 普里戈津駛向莫斯科的兵變表明普京的政權收到某種侵蝕。伯恩斯表示，在一段時間內，這些言論和行動都會產生不同的影響。

美國中央情報局局長認為，“對俄羅斯國家的武裝挑戰”的叛變是“俄羅斯內部事務”，美國過去和將來都不會插手”。

俄羅斯僱傭軍瓦格納集團兵變結束一個多星期之後，普京把重點放在了重振經濟和發展旅遊上。

談及兵變後果時，俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾表示，在最近失敗的僱傭軍兵變之後，俄羅斯總是在困難中變得更加強大和更有彈性。拉夫羅夫還批評西方官員對兵變的反應，暗示他們正在與莫斯科交戰。他呼籲擴大聯合國安理會，給予亞洲、非洲和拉丁美洲國家更多的代表權，以打破他所謂的西方對世界的統治。拉夫羅夫還重申了俄羅斯的指控，即西方，特別是美國，正試圖阻止俄羅斯和中國在多極世界中獨立行動。

在伯恩斯看來，一些俄羅斯人對現政權的不滿是美國情報局招募間諜的好機會。

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