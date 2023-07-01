古特雷斯抵達太子港 試圖安撫海地

海地/聯合國/古特雷斯

幾個月來一直為海地敲響警鐘的聯合國秘書長古特雷斯周六上午抵達海地太子港，向深陷暴力、苦難和健康災難"悲慘循環"的該國民眾表示 "聲援與安撫"。

廣告 繼續瀏覽後續

據古特雷斯的發言人宣布，古特雷斯"正在該國表達對海地人民的聲援，稱海地民眾正在忍受安全、政治和人道主義危機的悲慘循環"。

訪問期間，古特雷斯將會見總理阿里爾-亨利、各政黨領導人以及民間社會成員和聯合國工作人員，這次訪問在古特雷斯登陸太子港之前是保密的。

聯合國的聲明說，古特雷斯作為聯合國秘書長首次訪問這個貧窮的加勒比國家，"將重申聯合國對海地的支持，堅定地呼籲國際社會支持海地及海地人道主義需求，並呼籲立即部署一支國際部隊協助國家警察部隊"。

去年10月，古特雷斯轉達了阿里爾-亨利的幫助呼籲，要求安全理事會派遣安全部隊支持警察，他們承受持續蔓延的幫派暴力壓力。但九個月過去了，這一呼籲仍未得到回應。雖然有幾個國家表示願意參與，但沒有一個國家自願在這個因多次外國干預而傷痕纍纍的國家領導這樣一個聯合國行動。

但自這次呼籲以來，聯合國繼續為海地人民所經歷的噩夢呼籲奔走，揭露包括爬上屋頂上的打槍、綁架、以學校為目標暴力、視為武器的強姦等等罪行。而最新描述這場 "被遺忘的危機 "的是剛剛從太子港返回的聯合國兒童基金會執行秘書凱瑟琳-拉塞爾。

據拉塞爾稱，“海地人和我們在當地的團隊告訴我，情況從來沒有像今天這樣糟糕。” 她感嘆道："空前的饑餓和營養不良、苦難、經濟癱瘓、霍亂死灰復燃、大規模的不安全感正在造成暴力升級，而洪水和地震提醒我們海地應對氣候變化和自然災害非常脆弱。

她接着講述了眾多黑幫受害者中的一個，一個11歲女孩遭多人性暴的故事。面對這種創紀錄的暴力事件，一些居民自己動手了。例如，在4月，一群平民從警察手中奪走了幾個幫派成員，然後民眾將他們毆打致死，並在街上焚燒屍體。

今年6月，海地對外合作部長里卡德-皮埃爾（Ricard Pierre）警告說，如果沒有外國干預，海地內戰的風險很大。

據法新社說，海地幾乎一半的人口，即520萬人，需要人道主義援助，包括近300萬兒童。人道主義援助受到了幫派暴力和最近毀滅性洪水的阻礙。

聯合國秘書長還強調 "需要一個由海地人領導的包容性政治進程，以實現選舉和恢復憲法秩序"。

海地自2016年以來沒有舉行過任何選舉，而在2021年7月上任總統約韋內爾-莫伊塞被暗殺前48小時被任命為總理的阿里爾-亨利正面臨著對他的合法性的質疑。

法新社說，在海地之後，古特雷斯將飛往特立尼達和多巴哥，參加加勒比共同體（Cricom）峰會。

美國國務卿布林肯也將在本周末晚些時候抵訪海地，專門討論海地問題。