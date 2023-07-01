巴西最高法院判前總統博索納羅褫奪公權8年 將剝奪其2026大選資格

巴西最高法院周五(6月30日)判決前總統博索納羅（Jair Bolsonaro)褫奪公權8年。如果最終定案，這將剝奪他2026年總統候選人資格。

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巴西前總統雅伊爾·博爾納羅被判處褫奪公權8年。這一判決剝奪了這位巴西前國家元首2026年總統候選人資格，並開啟了其繼任者之間的爭奪戰。

根據費加羅報報道，巴西前總統博索納羅周五因“濫用權力”被判處八年禁賽資格，被指控罪名是他利用傳播“虛假”信息。

博索納羅被指控在 2022 年選舉失敗之前，他抹黑巴西的電子投票系統。

此案聚焦在博索納羅去年7月一場於總統府的晨曦宮約有40國外交官會議上，他攻擊巴西投票系統詐欺，沒有提出證據，並且全程透過國家公共電視直播出去。 而他最終在10月大選輸給左派對手魯拉。

如果博索納羅被定罪，將可能造成巴西右派的分裂，右派是巴西政治中一支強大的力量，當時在第二輪選舉，他以1.8個百分點小輸 。

他所在的保守勢力在國會中佔主導地位。不過，目前巴西高等法院正在調查博爾索納羅涉及的5項指控，其中包括涉嫌於1月8日煽動其支持者闖入國會、最高法院和總統府。

巴西利亞高級選舉法院（TSE）七名地方法官以五票對二票的決定下，判決了剝奪 68 歲的雅伊爾·博索納羅參與2026 年巴西總統大選的資格，並開啟了其陣營中右翼和極右翼內部的其接棒人繼任者爭奪戰。不過，根據他的辯護律師的講話顯示，博索納羅將會提出上訴。