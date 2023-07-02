拜登七月將出訪歐洲三國

出訪歐洲

美歐 – 美國白宮7月2日公布，美國總統拜登（Joe Biden）本月將出訪歐洲，分別前往英國、立陶宛和芬蘭。白金漢宮發言人7月2日也宣布，英王查理斯三世（King Charles III）將於7月10日，在溫莎城堡會見到訪的拜登。

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白宮的聲明指出，拜登定於7月9日至13日到訪倫敦，與英王查理斯和首相蘇納克會面，以進一步加強英美兩國之間的密切關係。

美聯社報道稱，該北約秘書斯托爾滕貝格於六月中旬拜訪了美國總統。 兩人均表示，西方聯盟團結一致捍衛烏克蘭。 拜登在會議上表示，他和其他北約領導人將努力確保每個成員國將其國內生產總值的2%用於國防。

作為行程的最後一站，拜登將於 7 月 13 日在赫爾辛基參加美國和北歐領導人峰會。 芬蘭於四月正式加入北約。 該國於 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後與瑞典同時申請加入。 但斯德哥爾摩仍然需要耐心等待。 儘管自 2022 年 6 月起就被“邀請”加入該聯盟，但其候選資格必須得到 31 個成員國的批准，瑞典的申請遭到土耳其和匈牙利的阻止。 在出訪之前，美國總統將於周三在白宮會見瑞典首相剋里斯特松，討論瑞典加入北約的進程。