兩家加拿大企業涉嫌捲入維吾爾人強迫勞動產業鏈遭調查

加拿大/維吾爾人強迫勞動

加拿大企業責任監察機構7月11日宣布對體育用品品牌耐克加拿大(Nike Canada)公司和加拿大採礦企業皇朝黃金(Dynasty Gold)公司啟動調查，理由是這兩家公司的供應鏈或在中國境內運營過程中，可能使用維吾爾人強迫勞動或者從這些強迫勞動行為中獲益。

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這家企業責任監察機構7月11晚發布公報指出，對耐克加拿大和皇家黃金兩家企業展開調查的起因，是一個由28個民間團體組成的聯合會2022年6月遞交的兩項投訴。監察機構完成初步評估後，於7月11日公布評估報告，並宣布啟動調查。

這個企業責任監察機構是加拿大政府機構。其主要職責是監督企業中的人權保護，評估各種關於在境外服裝業、礦業、或石油和天然氣開發領域運營的加拿大企業違反人權行為的投訴。

該機構11日公布的初步評估報告稱，相關投訴指控耐克加拿大公司的供應鏈，與被認為使用維吾爾人強迫勞動或從中獲益的中國企業保持關係。但耐克公司堅持澄清說，耐克集團與這些企業已經沒有合作關係，並提供了一些調查資訊。

根據這份報告，在新疆開採金礦的皇朝黃金集團在一個中國礦區從維吾爾人強迫勞動中獲益，皇朝黃金是該礦區的主要投資人。皇朝黃金集團辯解說，集團對該礦區運營沒有監督權，而且相關指控提出時，集團已經離開新疆。

企業責任監察機構負責人在公報中表示，鑒於在這兩項投訴中，控辯雙方目前無法展開調解，因此決定啟動調查，以便澄清事實，並提出可能的措施。

加拿大維吾爾人權項目對加拿大企業責任監察機構這項決定表示歡迎，認為這是向好的方向邁出的一步。

近年來，多家非政府組織和研究機構的報告都指責中國在新疆利用維吾爾人的強迫勞動。受到指責的大型跨國企業除耐克外，還有阿迪達斯、拉科斯、彪馬、H&M等服裝品牌。

今年7月，一組美國議員也呼籲美國華爾街監督機構，對包括耐克在內的多家被指控利用維吾爾人強迫勞動的服裝企業，展開獨立調查。