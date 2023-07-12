獲提名美軍最高將領布朗：印太地區仍是美軍首要重點區域

獲得美國總統拜登提名的新一任美軍最高將領警告：美國目前面臨的國際環境比以往任何時候都複雜，地緣政治和科技發展發生巨大變化的同時，中國和俄羅斯也在挑戰二次世界大戰後的國際秩序，印太地區仍是美軍的首要重點區域。

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美國之音報道：如果得到美國參議院的正式確認和批准，現年60歲的美國空軍參謀長查爾斯·布朗將成為新一任美軍參謀長聯席會議主席，接替將在9月底任期屆滿後退休的陸軍上將馬克·米利（Mark Milley）。美軍參謀長聯席會議主席的任期為4年，雖然是美軍最高將領，但並不具備職權指揮軍隊，而是作為總統和軍方的最高軍事顧問。

布朗曾是噴氣式戰鬥機飛行員，駕駛過不同飛機，空中戰鬥時數超過130個小時。在出任空軍參謀長之前，布朗曾在歐洲、非洲、中央及印太等四個戰鬥司令部的執行過多項任務。

11日布朗出席參議院軍事委員會的人事提名確認聽證會接受質詢時表示：美國面臨複雜的國際情勢，“地緣政治和技術的重大變化，同時中國和俄羅斯企圖挑戰世界二次大戰後的國際秩序”。

布朗說：“在海外帶領戰鬥飛行員的經歷塑造了我的想法，因此，我注意到了這個重要時刻的安全挑戰，我們需要加快步伐以保持領先地位，應對日益增長的威脅。”

在聽證會上，多位國會兩黨議員聚焦在中國所構成的各方面挑戰以及美中之間的戰略競爭。布朗指出：美國軍方已經將中國視為是美國的“步調挑戰”（pacing challenge），也就是說，中國軍力的發展步調成為美國的軍力發展步調的衡量標準，中國軍事現代化的先進程度以及能力範圍是美國需要克服的一種標尺。

布朗在證詞中說：“時間不在我們這邊，” “我們最強大的資產是美國人民，和創新的精神以及讓這個國家成為全球領導者的創新力。國防部需要招募和留住一些美國最優秀的人才來保衛國家，同時找到更好的方式在其他領域與美國最優秀的人合作。”

布朗將軍還承認：與中國的任何衝突都會為聯合後勤補給企業帶來巨大挑戰，嚴重的後勤障礙可能導致美國無法實現國家安全目標，有關方面正積極努力減輕這一風險。如果獲得確認，他將繼續國防部的努力，確保與中國任何衝突中的後勤挑戰獲得解決，包括執行概念發展、准入、基地和飛行，以及資源分配等。”

美國之音說：已有多位包括共和黨人在內的跨黨派議員表示支持布朗出任這一美軍最高將領職務。預計布朗的人事提名案將會順利獲得兩黨議員支持和確認。