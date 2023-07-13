華日：美國商務部長雷蒙多等高官電郵賬戶曾遭入侵

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美國官員周三稱，新發現的中國黑客活動的受害者包括美國商務部長吉娜·雷蒙多和美國國務院一些高級官員。這項有針對性的間諜活動發生在春季，當時拜登政府正試圖緩和與中國日益緊張的關係。

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據華爾街日報今天報道稱，中國黑客入侵美國商務部長雷蒙多和國務院官員電郵賬戶。

一些官員和專家稱，上述黑客入侵可能需要超凡技能才能完成。這圍繞中國黑客策畫日益複雜的網絡攻擊的能力敲響了新的警鐘，且正值美中關係脆弱之際。這次黑客活動被發現的時間是在6月份，與國務卿布林肯(Antony Blinken)訪華的時間重合。布林肯是五年來首位訪問北京的美國國務卿。

米勒說該事件仍在調查中，但不予提供更多細節。

美國商務部也在一份聲明中證實，其受到了黑客入侵。知情官員稱，雷蒙多的電子郵件帳戶是黑客入侵的帳戶之一。目前尚不清楚是否有其他內閣級官員的電子郵件帳戶也被入侵。

作為商務部長，雷蒙多負責監督與中國有關的貿易問題，包括導致雙邊關係緊張的對華技術出口管制。

據微軟稱，包括多個政府機構在內的全球二十多個組織在這次黑客攻擊活動中被入侵。美國的一位網絡安全高級官員周三稱，在美國有不到10家機構遭入侵，其中每家機構似乎都有少量個人電子郵件賬戶遭入侵。

這名官員說：“這是一次有針對性的精準行動，不像我們在其他行動中看到的那樣尋求廣泛的訪問權限。”

官員們說，黑客攻擊始於5月份，當時美中兩國的外交接觸升溫，此前數月兩國關係急劇惡化，原因包括烏克蘭戰爭、美國發現並擊落了其所稱的中國偵察氣球以及中國與古巴加強情報合作的消息曝光。

在布林肯6月訪華前，美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)曾於5月秘密訪問北京。財政部長耶倫(Janet Yellen)在剛過去的這個周末訪問了北京，美國氣候特使、前國務卿克里(John Kerry)將於下周訪問北京。

雖然中國政府已經拒絕了恢復兩國軍事聯絡機制的請求，但美國國防部表示，中國駐美大使謝鋒周三在五角大樓與美國國防部高官Ely Ratner舉行了會談，兩人討論了防務關係和其他問題。

據該報報道，美國國會中的共和黨人和其他批評人士已指責美國總統拜登，在間諜活動屢屢曝光、中國涉台雄心日益令人擔憂之際，過於急着修復與中國政府的關係。

據該報，當被問及此次被指控的黑客攻擊行動時，中國政府官員對美國政府的間諜活動進行了指責。中國外交部發言人汪文斌周三表示，美國是全球最大黑客帝國和網絡竊密者。中國一直否認對美國機構進行黑客攻擊，並指責美國及其盟友將中國網絡作為攻擊目標。

據美國現任和前任情報官員稱，中國網絡間諜成功竊取美國政府及其盟友的數據已遠不止10年。儘管這起新披露的黑客攻擊的大致情況並沒有令官員及網絡安全研究人員感到驚訝，但一些人表示，這反映出中國的技術能力正在迅速提升，而且似乎更加精準地針對那些被視為有價值情報目標的個人。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E9%81%AD%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%BB%91%E5%AE%A2%E5%85%A5%E4%BE%B5-b233b7e3