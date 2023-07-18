拜登同意內塔尼亞胡來訪 美以緊張關係或有解

美以關係

美國總統拜登周一同意年底前接待以色列總理內塔尼亞胡。據法新社指出，這表明美以政府之間的緊張關係正在緩和。這也將是內塔尼亞胡2022年底重掌以色列內閣以來，兩國領導人的首次會晤。

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法新社報道稱，以色列總理內塔尼亞胡辦公室周一在一份聲明中說，拜登總統邀請總理不久後在美國會面，總理已經接受了邀請。

不過，幾個小時後發表的白宮聲明沒有提及任何會晤或邀請。

當法新社記者問及這一邀請時，白宮發言人柯比（John Kirby）表示，拜登和內塔尼亞胡“同意會面，可能在年底前”，又或許“在秋季”。但他拒絕具體說明這次會晤是在白宮還是在其他地方舉行，並表示“細節”仍在討論中。

在宣布這一邀請的同一天，以色列總統伊薩克-赫爾佐格（Isaac Herzog）也應拜登總統的邀請飛往華盛頓。

自內塔尼亞胡去年12月重新執政以來，美國與以色列的關係不斷惡化。拜登刻意沒有發出訪問邀請，而大部分以色列總理上任後此時已經訪問華盛頓了。

法新社指出，拜登特別批評了內塔尼亞胡政府有爭議的司法改革法案，該法案是以色列歷史上最右翼的法案之一，已導致數月的大規模示威遊行。

拜登在7月初說：“這是我所見過的以色列最極端的政府之一。”

另一方面，內塔尼亞胡辦公室周一表示，在兩位領導人的電話交談中，總理“向美國總統通報了下周應在議會通過的法律，以及他準備為立法程序的其餘部分爭取廣泛公眾支持的意圖”。

據白宮稱，拜登總統此次重申了“達成儘可能廣泛的共識的必要性”，強調“分享共同的民主價值觀一直是也必須繼續是美以關係的標誌”。

白宮聲明還說，拜登還表達了“他對猶太人定居點持續擴張的擔憂”，並認為“有必要採取措施維護巴勒斯坦國的存續"。

至於為何尚未邀請內塔尼亞胡訪問華盛頓，拜登曾在7月早些時候告訴美國有線電視新聞網（CNN），他有“其他聯繫人”，比如赫爾佐格總統。

赫爾佐格將在周二和周三的訪問期間向國會參眾兩院全體會議發表講話。

法新社稱，內塔尼亞胡與來自極端東正教和極右翼政黨聯盟一起贏得了2022年11月的大選，他在一系列案件中被指控犯有腐敗罪。