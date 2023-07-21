北美防空司令部司令：氣球事件暴露了美國偵測威脅能力的不足

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北美防空司令部司令兼美國北方司令部司令、空軍上將範赫克(Glen VanHerck) 在接受美國全國廣播公司（NBC）節目專訪時表示，今年早些時候飛越北美的中國間諜氣球暴露了美國在探測空中威脅能力方面的重要漏洞，並推動了新監測技術的發展。範赫克說，“我們當時並沒有在尋找高空氣球。我們的雷達能夠看到它，但我們過濾掉了那些數據。”

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範赫克告訴NBC新聞說，自今年1月底在阿拉斯加外海發現涉事氣球以來，美國的監測能力已通過新技術得到加強。他最近在北美防空司令部總部接受採訪時說，“我們當時並沒有尋找高空氣球——65000英尺，速度非常慢。我們的雷達能夠看到它，但我們過濾掉了那些數據”。

範赫克和其他美國官員一樣說，毫無疑問，涉事氣球是用於間諜活動的。範赫克說：“我們可以肯定，這是一個間諜飛行器”。他談及，這一事件震驚了美國，並將美中關係推向了新的低谷，但這也是一次學習的經歷。

範赫克指出，“我們學到了很多——我也學到了我需要看得更遠，更遠的太平洋，更遠的北極和大西洋”。他補充說，“這就是超視距雷達所能提供給我們的”，指的是探測超遠距離物體的系統。範赫克表示，他於1月27日首次發現該氣球，第二天他領導的部隊出動F-22和 F-16戰鬥機攔截了它，確定氣球不是敵對威脅。

2月2日，NBC新聞報導，該氣球當時正在美國上空飛行，兩天後，依照拜登（Joe Biden）總統的命令，氣球在南卡羅來納州海岸被擊落。範赫克說，識別和攔截涉事氣球的過程“完全符合預期”。

範赫克補充說，雖然他在事件發生前知道中國有一個高空氣球計畫，但他不知道多個氣球已經飛越美國上空。除了擔任北美防空司令部司令外，範赫克還最終負責美國國土和海上防禦，包括防禦彈道導彈，並為民政當局應對颶風和野火等自然災害提供支持。

如果美國發射彈道導彈，他的工作就是在幾分鐘內發出警告。這項工作的挑戰不僅在於美國北方司令部看管的從北極到中美洲的廣闊地理範圍，還在於威脅的性質如何不斷演變為1958年冷戰期間北美防空司令部成立時不可能存在的情況。

範赫克介紹稱，“例如，高超音速導彈，或者極低雷達、橫截面巡航導彈，或者非常安靜的先進潛艇……這些是我經歷過的艱巨任務，不一定是責任區的大小。”

範赫克表示，“坦率地說，我最關心的是網絡領域以及我們了解網絡領域中影響我們力量投射的威脅的能力”。他在採訪中還向記者表示，前的全球安全氣候是他從軍36年來看到的最具挑戰性和最動態的。

範赫克提到，中俄“兩個擁有核武器的競爭對手”。他指出還有許多其他國家也是美國的威脅。範赫克補充說，“外面的暴力極端主義分子和不穩定的世界”，以及“自二戰結束以來一直為我們提供良好服務的國際準則每天都在受到挑戰。”