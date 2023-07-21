退休加拿大皇家騎警在涉華外國干涉案中受到指控

加拿大/政治/中國

據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大警方周五發布的一份新聞稿稱，一名退休的加拿大皇家騎警被指控犯有兩項外國干涉罪行。蒙特利爾警方在新聞稿中說，現年60歲的威廉·馬傑爾（William Majcher）“涉嫌利用他在加拿大的知識和廣泛的關係網，獲取有利於中華人民共和國（PRC）的情報或服務”。

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該新聞稿稱，馬傑爾“協助中國政府在加拿大法律範圍之外識別和恐嚇一名個人”。加拿大皇家騎警發言人說，被指控的外國干涉不涉及加拿大選舉或政治。

加拿大皇家騎警發言人亞當斯（Tasha Adams）告訴加拿大廣播電台，馬傑爾為一家總部設在香港的公司工作，該公司正在收集一名加拿大居民的信息。亞當斯說，這些信息是代表中國收集的，中國希望針對相關人員。她補充說，不知道目標人物的國籍。

警方稱，馬傑爾來自香港。周五，他通過視頻會議方式在魁北克省隆格伊市出庭受審。他被控為外國實體的利益進行準備活動，以及共謀。這兩項指控都屬於加拿大《信息安全法》範疇。

加拿大皇家騎警稱，該部門的綜合國家安全小組(INSET）於2021年秋季對馬傑爾的“可疑活動”展開了調查。INSET是分散在加拿大全國各地的多機構小組，有時由加拿大皇家騎警、省市級警務人員和聯邦機構代表組成，負責調查涉及國家安全、極端主義和恐怖主義的案件。

蒙特利爾INSET部門的負責人博杜安（David Beaudoin）告訴記者稱，調查是通過投訴程序啟動的，但投訴並非來自受害者。博杜安說，馬傑爾周四在溫哥華被捕，但調查是在魁北克進行的，因為馬傑爾的大部分皇家騎警生涯是在不列顛哥倫比亞省度過的。

博杜安說，“由於這些聯繫，加拿大皇家騎警的國家安全計畫認為有必要將該案分配給另一個部門”。預計馬傑爾下周將出庭受審。博杜安表示，相關調查始於2021年秋季，正在審查2014年至2019年期間發生的涉嫌事件。馬傑爾的領英頁面顯示，他在加拿大皇家騎警服役期間曾作為秘密探員參與過多項洗錢調查。