加拿大宣布引進法語人才措施

法語世界第37集

北美 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第37集。在今天（2023年07月21日星期五）的節目時間裡，我們談談位於北美地區的發達國家加拿大官方在今、明年內（2023-2024），加快對法語專業人才的引進程序。

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加拿大駐法國大使館的多名高級外交官在近期先後接受了本台法廣（RFI）固定節目[異地而居]欄目（Magazine VIVRE AILLEURS）記者科琳娜（Corinne Mandjou）的專訪。在此予以綜述。

-- 加拿大聯邦政府就吸引法語圈的專業人才宣布具體措施 -

據本台法廣（RFI）法文資料中的介紹，加拿大自1970年起，作為[法語國家及地區國際組織]（OIF）在北美地區的正式會員國，法語和英語都屬於官方正式用語。

RFI Image Archive / francophonie : au Canada, le programme Mobilité francophone permet de faciliter l'embauche de Francophones dans de nombreux secteurs d'activité. Ici, un Formulaire d'immigration au Canada. (illustration) 法語世界：加拿大2023年加快法語人才招聘。 © Getty - iStockphoto - Manjurul / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）通訊員帕斯卡爾（Pascale Guéricolas）於數周前發自蒙特利爾（Montréal）的報道指出，除魁北克（Québec）之外，加拿大其它地區說法語的人在2021年只有3.5%。然而，這一比率在1971年時曾達6.1%。這一局面現已引起了加拿大聯邦政府的重視。在經過歷時數月的等待後，當局現已宣布了具體的措施，旨在通過自國外引進說法語的專業人才，來改變當前的這種狀況。加拿大官方還就此給移民接待與融入單位批準的專款。

-- 加拿大聯邦政府計畫今明兩年加快引進法語圈專業人才 -

本台法廣（RFI）固定節目[異地而居]欄目（Magazine VIVRE AILLEURS）在近期的系列專訪節目中介紹說，一個多月前的今年05月31日，加拿大聯邦政府宣布了加快引進外國專業人才的新措施。2023年的招聘重點，在5大領域面向法語人才。這五大領域分別為：醫務和護理、工程和數學、建築和製造、運輸、農業。

RFI Image Archive / Le gouvernement canadien vient de lancer une nouvelle procédure d’accueil pour les travailleurs étrangers sur son territoire. (illustration) © dr / RFI Image Archive

就此，加拿大駐法國巴黎大使館的公使銜參贊（Ministre conseiller）奧利維耶·雅克（Olivier Jacques）於本月初在接受本台法廣（RFI）記者科琳娜（Corinne Mandjou）專訪時，首先簡單介紹了加拿大本輪為吸引外國法語人才而出台的新措施大框架。他在這個專訪中提到了加拿大的一項官方計畫“mobilité francophone"，中文可被譯作：法語圈流動性。

00:27 ok 2023.07.21 v francophonie 037 Son 1 mixé Invité RFI Canada Olivier JACQUES, ministre conseiller à Paris au micro de RFI Corinne Mandjou 尼古拉

加拿大駐法國首都巴黎的公使銜參贊（ministre conseiller）說："事實上，這並非一項新計畫。只是在上周宣布了些調整措施。[法語圈流動性]（mobilité francophone）這項計畫，面向所有隻要適度掌握法語的男男女女們，並要有到加拿大各地工作的意願，但除了魁北克省之外。”

另外，加拿大聯邦駐法國巴黎大使館的外交官員還介紹說，2023年面向說法語專業人才的五大招聘領域，都是加拿大當前所匱乏的工種。

-- 加拿大聯邦政府對引進法語圈專業人才有一些具體要求 -

加拿大聯邦的這項旨在吸引法語圈內的專業人才招聘計畫又提出了哪些需要符合的條件呢？就此，在加拿大駐法國巴黎大使館內的[移民、難民和公民辦公室]（IRCC-Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada）推動法語女負責人路易絲（Mme Louise Van Winkle）也接受了本台法廣（RFI）記者科琳娜（Corinne Mandjou）的專訪。這名加拿大女官員在採訪中提到了如下幾點需要符合的大致條件：至少要有一年以上的工作經驗、至少中學畢業、通過加拿大官方的測驗，等等。

RFI Image Archive / Le Canada vient d’annoncer l’expansion du programme Mobilité francophone, pour une période de deux ans (2023 et 2024). Ici, la page d'accueil de «Destination Canada forum mobilité». (illustration) canada.ca / RFI Image Archive

以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第37集節目，介紹加拿大聯邦政府在今、明年（2023-2024），推出加快接納外國說法語專業人才的程序。就此，本台法廣（RFI）[異地而居]欄目（Magazine VIVRE AILLEURS）記者在近期對加拿大駐法國巴黎大使館外交官採訪的部分錄音片段。

05:08 cultures francophonie 21-07-2023 法語世界 Episode 37 Canada accélère le recrutement de talents francophones en 2023 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）法語記者的採訪和音像資料室（Sonothèque）的支持，及Souringa和Julie的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下星期五的同一時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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