報告稱，加拿大情報部門37年前就已擔憂中國干涉

加拿大/政治/中國

據加新社周六報導，一份最新公布的文件顯示，35年多來，加拿大情報官員一直在追蹤中國干涉該國事務的企圖。加新社獲得的一份日期為1986年2月的情報報告警告稱，中國政府正在使用公開的政治策略和秘密行動來影響和利用加拿大的華人社區。該報告稱，中國當時正在使用新的、可能更加有力的手段來實現這些目標。

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加新社通過加拿大《信息獲取法》獲得了這份名為《中國/加拿大》的報告：該報告由聯邦情報諮詢委員會撰寫。該文件的大部分內容仍然保密，理由是披露信息可能會損害國際事務的開展、加拿大的國防或對顛覆或敵對活動的偵查、預防或制止。這份內容經審查後被大量遮蓋的報告是在該國執政的自由黨政府受到壓力，要求對外國干涉加拿大的情況進行調查的背景下發布的。

這份1986年的報告指出，中國“繼續努力影響海外眾多的華人社區，並為其經濟和政治目的利用這些社區”。報告稱，“在加拿大，如同在許多其他西方國家一樣，中華人民共和國（PRC）利用公開的政治活動和秘密的情報活動……來達到這些目的。目前正在使用新的、可能更有效的手段來影響加拿大華人社區”。

報導指，幾十年來，不時有證據顯示加拿大情報官員對中方的幕後行動感興趣。近年來，加拿大政府及其安全機構開始公開指責中國政府在針對加拿大的外國干涉活動中尤為活躍。中國政府代表一直否認干涉加拿大內政。

過去幾個月來，加拿大媒體從匿名的安全官員處獲悉，據稱中方試圖干預過去兩次大選，這促使輿論要求自由黨政府解釋加拿大正在採取哪些應對措施。加拿大各反對黨繼續敦促特魯多政府開展全面的公開調查。據悉，加拿大是“五眼聯盟”中唯一沒有歷史記錄解密程序的成員國。