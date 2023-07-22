巴西報告2022年強姦案泛濫每小時超過八起引公憤

巴西

根據周四發布的巴西非政府組織公共安全論壇年度報告，巴西在 2022 年出現性暴力激增。 儘管暴力死亡人數略有下降，但顯示出令人震驚的情況，巴西記錄的強姦案數量從未像去年那麼高。 總共有近75,000名受害者。 性暴力事件增加，不僅涉及婦女，還涉及兒童。

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據本台今天報道稱，2022年巴西強姦案將創歷史新高，每小時超過八起。

本台駐巴西記者 Théo Conscience稱，該報告作者寫道：“就針對兒童和青少年的暴力行為而言，很難呈現比 2022 年更糟糕的情況了。” 虐待、兒童色情、性剝削……所有惡性指標都在上升，有的甚至呈爆炸式增長，比如強姦未成年人的數量猛增了15%以上。

在尋找這一增長的原因時，該報告提出了新冠病毒疫情大流行可能引發的作用，特別是學校的關閉使兒童更容易在家中或社會受到攻擊，同時剝奪了兒童青少年在學校環境中經常獲提供的幫助。

超過三分之二的強姦案（68.3%）發生在受害者家中。 絕大多數0至13歲的受害者是被認識的人（86.1%）或家人（64.4%）強姦的。

此次暴力事件的其他主要受害者是婦女。 殺害女性的惡性犯罪數量增加了 6%。 十分之九的強姦受害者是女性。 去年記錄了近 75,000 起投訴，強姦案數量創下歷史紀錄，更令人震驚的是，根據 IPEA 的一項研究，巴西只有 8% 的強姦案向警方報案。 根據這一數字，報告估計，2022年強姦案總數可能約為82.2萬起。

巴西該非政府組織的報告還確定了 1,437 起殺害女性案件，比上一年增加了 6.1%，以及 245,713 起家庭暴力案件（增加了 2.9%）。