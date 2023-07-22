美國小女孩麥當勞吃炸雞塊燙傷 法院判速食店賠償80萬美元

美國小女孩麥當勞吃炸雞塊，遭到燙傷事件，纏訟4年後，法院今責令麥當勞賠償其家人80萬美元。

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小女孩的家人在女兒的腿部遭到二級燙傷後，曾經要求麥當勞賠償 1500 萬美元。

一名 8 歲女孩在麥當勞餐廳被炸雞塊嚴重燒傷的四年後，法院判決獲得了 80 萬美元(等值713,000 歐元)。

如果這筆錢不是微不足道的話，那比南佛羅里達州NBC媒體報道的起訴美國快餐連鎖店的家長索賠的1500萬要少得多。

在訴訟過程中，他們明確指出，他們的孩子（當時還是嬰兒）因“不合理且危險的”炸雞塊而遭受二級燒傷。

回顧一下2019 年：當這女孩的母親去北邁阿密的一家麥當勞的開車族窗口進行外帶點餐時，她替坐在汽車後座上的奧利維亞訂了一份開心餐點。

當這位母親收到兒童餐盒時，把餐盒遞給了她的孩子，孩子打開盒子時，一塊脆皮炸雞掉到了她的腿上。根據投訴，炸雞塊在小孩腿上停留了兩分鐘，使女孩的大腿“被燙傷並留有疤痕”

根據父母的說法，罪魁禍首是什麼？這家快餐店沒有警告顧客其產品的熱量很高。如果麥當勞的律師表示炸雞塊的溫度不超過70°C，那麼家長們自己則提出溫度超過90°C。今年五月，法院做出了有利於這對父母的裁決：這家美國連鎖店因沒有警告顧客與食物熱量相關的風險而承擔疏忽責任。並且沒有給出有關使用這些的說明。母親表示對這個決定很滿意。