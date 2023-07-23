馬斯克說要用X替下推特小藍鳥

美國/馬斯克/推特

馬斯克說要換下小藍鳥？ 異想天開的商人兼 Twitter 老闆埃隆·馬斯克周六晚表示，他正在考慮更改推特社交網絡的名稱和徽標。新的徽標明天推出，據說是一個X。

廣告 繼續瀏覽後續

據馬斯克(Elon Musk)稍早在推特上寫道：“我們很快就會向 Twitter 現有品牌徽標說再見，還要逐漸向所有的鳥兒說再見”。他然後暗示新徽標可能是一個“X”。

馬斯克在自己的 Twitter 個人資料上貼了一段由推特平台用戶發布的視頻，其中顯示了當前的 Twitter 徽標，一隻藍色的鳥，被一個閃爍的 X 取代。據馬斯克稱，“如果今晚發布足夠好的 X 標誌，我們明天就會將其發布到全世界。”

馬斯克去年以 440 億美元收購 Twitter 。馬斯克於 2023 年 4 月將公司更名為“X Corp”，並定期談論他的模糊計畫，將推特轉變為提供金融服務的多方面應用程序，比如像中國的微信。

在回答用戶是否可以通過地址 x.com 訪問 Twitter 的問題時，馬斯克回答說：“當然”。

X.com 是馬斯克創立的網上銀行的名稱和網站，後來添加了PayPal 在線支付服務。

馬斯克稱，這次更名正值推特陷入困境之際。馬斯克已經解僱了大約一半的推特員工，廣告收入也下降了一半。

該社交網絡面臨著無數的競爭應用程序，包括由 Meta 推出的新平台Threads。

後來，另一位網友詢問馬斯克時，馬斯克明確稱，改名後推特將被冠上“X”。