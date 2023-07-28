白宮：美日韓領導人將於8月18日在戴維營舉行峰會

三邊關係

亞太 – 白宮7月28日表示，美國總統拜登將於8月18日在華盛頓城外的總統度假地戴維營接待日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅，並舉行一次峰會。

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一份官方聲明說：“領導人將慶祝他們的三邊關係新篇章，重申他們的牢固友好關係以及美國與日本之間和美國與大韓民國之間鋼鐵般的同盟。”

總統度假地戴維營位於馬里蘭州，靠近首都華盛頓。白宮表示，這次峰會將是一次機會，“討論擴大在印太及更廣泛地區的三邊合作。”

三位領導人將討論來自朝鮮的“持續威脅”，“並推動共同的三邊願景，以處理全球和地區安全挑戰，推動基於規則的國際秩序，並鞏固經濟繁榮。”

日本和韓國都是美國的密切盟友，但兩國多年來關係緊張。面對朝鮮的持續炫耀武力以及對與超級大國中國對抗的擔憂，拜登已將拉近日韓關係作為他的一個優先事項。

平壤與首爾的關係目前處在最低點，外交接觸陷入停頓，朝鮮領導人金正恩號召加大武器開發，包括戰術核武器。

作為回應，尹錫悅讓韓國更加靠攏長期盟友美國，並尋求與朝鮮半島的前殖民統治者日本拋棄前嫌。

今年4月，首爾和華盛頓說，平壤假如對盟國使用核武器，將會面臨核反應以及該政權的“終結”。