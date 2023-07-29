澳大利亞正在加速製造導彈以對抗中國

軍事防禦

亞太 – 美國與澳洲29日舉行外交與國防部長的2+2會談，同意升級澳洲北部2處空軍基地基礎建設，華府也將協助澳洲發展導彈生產及維修，以補充美國因俄烏戰爭日漸消耗的武器庫存。

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烏克蘭戰爭揭示了軍事裝備批量生產的必要性，即要有足夠的庫存，又要能夠大容量生產。 這就是今天中國與世界其他國家相比的巨大優勢。

烏克蘭戰爭也使美國的軍事供應鏈緊張，逐漸耗盡導彈和其他彈藥的庫存。

因此，美國不僅需要提高自身的生產率，還需要確保其夥伴和盟友也擁有足夠的工業能力。 對於澳大利亞來說，增強其能力的興趣完全符合奧庫斯夥伴關係—華盛頓、堪培拉和倫敦之間的三方軍事合作協議。

澳大利亞還希望提高其在國防問題上的工業技能，目的是在與中國在太平洋地區發生潛在衝突之前提高其生產能力。 因為華盛頓及其盟友正試圖限制北京在該地區日益增長的影響力，這是與許多國家關係緊張的根源。

作為其中的一部分，堪培拉目前正在改造自己的武裝部隊，向遠程打擊能力邁進。

對於新型導彈，華盛頓已同意加快許可速度：澳大利亞國防部長理查德·馬勒斯對媒體表示，“希望澳大利亞能夠在兩年內開始製造導彈，作為我們兩國集體工業基礎的一部分。” »

美國國務卿安東尼·布林肯和國防部長勞埃德·奧斯汀在與馬勒斯先生和澳大利亞外交部長黃英賢舉行會談後前往布里斯班宣布這一消息。