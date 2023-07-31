玻利維亞:波托西城需要保護

RFI美洲 / 歷史文化

南美 – 在南美國家玻利維亞，位於塞羅里科（Cerro Rico）山腳下的波托西（Potosi）是世界上海拔最高的城市之一。十六世紀時，當地的山上發現了重要的銀礦。在殖民時期，這座海拔超過4000米的城市曾經是美洲的中心。作為歷史上西班牙帝國的白銀產區，這裡保留了一批值得維護的建築：安第斯巴洛克風格的教堂和新古典主義的住宅等等。如今，聯合國教科文組織（UNESCO）已在1987年把這裡指定為世界遺產。

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本台法廣（RFI）通訊員尼爾（Nils Sabin）發自波托西（Potosi）的報道說，這座城市曾經有輝煌的歷史，十分的富裕，強大的採礦業持續了幾個世紀之久。如今，這已成了過去。但這裡山上，仍有數千名礦工在從事開採。在歷史文化領域，當地市政府勉強得以維護其所享有的這筆遺產。

RFI Image / En Bolivie, l'habitation du centre historique de Potosi classée C «bâtiment à valeur historique partielle du fait des altérations subies» rues Chacon et Bolivar, le 13 juillet 2023. (illustration) © Nils Sabin/ RFI

波托西省的第一大擔憂是：長達450年的採礦活動造成山體空洞，經常發生坍塌。但礦區仍是這裡的一大就業資源，很難達成一種更好的保護協議。這不僅涉及礦業部、國有企單位玻利維亞國家礦業公司（Comibol）和採礦企業。也許大家都理解需要保護，但各方都有自己的生產活動，這種衝突有時會妨礙到解決問題。

RFI Image / En Bolivie, la préoccupation numéro 1 est l’état du Cerro Rico : les 450 ans d’activités minières ont fait de la montagne un énorme gruyère qui s'affaisse régulièrement. (illustration) RFI/Reza Nourmamode

由於無法就保護山體達成一致，市政府只能保護歷史古城的中心區域。所有的建築都被依照文化遺產的價值做分類。未經許可，嚴禁改造和翻新，否則將面臨司法追究。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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