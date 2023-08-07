多名民主黨議員上書要求直播審判特朗普

政治

美洲 – 美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）向前總統特朗普（Donald Trump；川普）提起新的訴訟 。在一份份長達45頁的起訴書中， 史密斯對特朗普提出4項指控：串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、串謀妨礙權利、阻礙及企圖妨礙官方程序。這是特朗普四個月以來，第三度遭刑事起訴。

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這些指控源於特朗普在2020年總統大選後的行為，尤其是圍繞着2021年1月6日衝擊國會大廈。當時， 國會正在確認拜登（Joe Biden）在總統選舉中的獲勝結果。

據《今日美國報》6日報道，美國國會民主黨人通常不會遊說讓特朗普有更多的電視播放時間，但他們願意為特朗普的刑事審判破例，目前已有近40名民主黨議員上書要求直播對特朗普的審判。

報道稱，這封致司法會議的信函由席夫（Adam Schiff）等4名民主黨籍眾議員於特朗普應訴當天發起，獲得近40名眾議院民主黨人聯署，要求美國司法會議允許電視轉播對特朗普的聯邦刑事審判。信函表示，鑒於這些刑事指控的歷史性質，很難想象還有比電視直播更有力的教育形式。

特朗普3日赴法庭就涉嫌推翻2020年美國大選一案應訊。當天的提審是特朗普卸任總統以來第三次受到刑事起訴，也是他第二次被聯邦政府刑訴。特朗普對所有指控均不認罪，並多次批評檢方和美國司法部，指責檢方將聯邦政府武器化來對付他。

現年77歲的特朗普已宣布將角逐下一屆總統大選，並否認有不法行為。他在社交媒體上稱， 對他的起訴是“荒謬的”。

目前為止，特朗普已經在另外兩個案件中被起訴，分別是涉嫌處理機密文件不當以及涉嫌掩蓋給一名色情影星的封口費用而偽造商業記錄。