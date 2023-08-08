[法廣專訪 ] 美國務卿布林肯：支持西共體重建尼日爾憲法秩序努力

美國/布林肯/烏克蘭戰爭/尼日爾

美國國務卿安東尼-布林肯（Antony Blinken）周一（8月7號）接受了法廣的獨家專訪，談到了俄羅斯於7月17日退出的黑海糧食協議：美國於8月1日接任聯合國安理會月度輪值主席國，並將消除糧食不安全（尤其是與衝突有關的糧食不安全）作為優先事項。在接受本台法語部邁克爾-蓬熱（Mikaël Ponge）採訪時，布林肯還談到了尼日爾的局勢，美國在尼日爾部署了一千名士兵。

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RFI: 上周，您指責俄羅斯在穀物協議問題上進行 "訛詐"，莫斯科正在為重新啟動該協議設置條件，美國準備好談判了嗎？

布林肯：我們需要把這件事放在背景下來看。這份被俄羅斯人撕毀的協議本來並非必要。它之所以變成必要，也是因為俄羅斯決定入侵烏克蘭，並開始封鎖烏克蘭的糧食，尤其是來自敖德薩港的糧食。在土耳其和聯合國的干預下達成了這個協議，讓烏克蘭得以出口 3000 多萬噸糧食，這相當於 180 億法式長棍麵包的小麥總量。協議產生了非同尋常的影響：其中三分之二的小麥出口到了發展中國家，甚至那些沒有直接獲得這些穀物的國家也從低廉的市場價格中獲益。自俄羅斯撕毀協議以來，價格上漲了10%至 15%，我們可以看到直接接收這些烏克蘭穀物的國家所受到的影響。

RFI：為了讓莫斯科重新加入協議，美國準備做出哪些讓步呢？

布林肯，這不是讓步的問題。俄羅斯說它在出口本國穀物方面存在問題，但事實並非如此。俄羅斯去年的穀物出口量遠遠超過了入侵烏克蘭之前的出口量。如果有具體的要求，例如有關銀行的要求，我們已竭盡全力確保這些問題得到解決。我本人已經致函我們的銀行，告訴他們我們支持俄羅斯穀物的出口，不需要擔心制裁，制裁是將穀物與運輸和保險問題分開的。聯合國曾提議解決他們所謂的問題，但沒有得到回應。俄羅斯的回應就是襲擊敖德薩港，襲擊烏克蘭的穀物。俄羅斯人在上周銷毀了 22 萬噸糧食。

RFI：莫斯科已承諾向六個非洲國家免費提供俄羅斯糧食，以抵消終止該協議的影響。美國打算如何回應莫斯科的倡議？

布林肯：讓我們把話說清楚：俄羅斯表達了向六個國家出口 5 萬噸糧食的想法。然而，根據被俄羅斯撕毀的協議，有2000萬噸出口到發展中國家。因此，俄羅斯提出的 5 萬噸與根據協議出口的 2 000 萬噸相比，沒有可比性。俄羅斯的提議只是杯水車薪。它解決不了問題，改變不了價格上漲，也改變不了數百萬噸穀物無法送達需要者手中的事實。

RFI：美國是否計畫動用自己的庫存來幫助那些再也無法獲得穀物供應的國家？

布林肯：這正是我們正在做的，自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，我們已經向世界各地，特別是非洲國家捐贈了超過140億美元的額外糧食安全援助。上周，我在聯合國宣布向 11 個非洲國家和海地提供 3.5 億美元的額外援助。因此，我們正在盡最大努力。我們支持世界糧食計畫署 50%的預算。俄羅斯的捐款不到 1%。因此，所有這些都說明我們確保全世界的糧食安全的努力，包括在緊急情況下，同時也在投資方面，以便這些國家能夠為自己擁有長期的生產能力。你們還應該知道，上周在聯合國，91個國家簽署了一項宣言，以確保穀物和糧食不被用作戰爭武器。不幸的是，這正是俄羅斯在烏克蘭的所作所為。

RFI：關於尼日爾政變問題，美國目前正在扮演什麼角色？是否參與了談判努力？

布林肯：我們支持非洲西非國家經濟共同體（ECOWAS）重建尼日爾憲法秩序的努力，因此我們正在外交上支持他們的努力。我經常與非洲領導人、西非經共體本身以及包括法國在內的歐洲合作夥伴保持聯繫。我們在尼日爾看到的情況令人遺憾，對尼日爾國家和人民毫無益處。相反，憲法秩序的中斷使我們和其他國家不得不停止對尼日爾的支持，這對尼日爾人民毫無幫助。

RFI： 外交努力而非軍事干預嗎？

布林肯：毫無疑問，外交是解決這一局勢的可取手段。這是西非經共體的做法，也是我們的做法，我們支持西非經共體重建憲法秩序的努力。

RFI： 駐尼日爾的一千多名美國士兵會撤出該國嗎？

布林肯：我不能對未來發表評論。最重要的是恢復憲法秩序，這也是我們正在努力的方向。其他的，我們將拭目以待。