美國：涉隱瞞北航背景 一中國留學生被控簽證欺詐

美國/中國

美國媒體報道，美國檢察官特里尼·E·羅斯 (Trini E. Ross) 宣布，紐約州布法羅大學的一名中國留學生因未提供有關其背景的完整詳細信息而被捕並被指控簽證欺詐。

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《布法羅新聞報》（The Buffalo News）近日報道引述檢察官表示，目前居住在阿默斯特（Amherst）的 28 歲的男子張加學默 (Jiaxuemo Zhang，音譯) 於 2021 年 6 月申請簽證時，申請中並未包含有關其教育和研究活動的完整信息。

據檢察官稱，這位學生沒有提及曾在北京航空航天大學（前身為北京航空學院）學習和從事過研究。報道稱，該大學是中國九個主要國防實驗室的所在地。

檢察官補充說，張姓男子在申請中表示將在布法羅大學主修航空航天工程。他在北京航空航天大學受到軍工科研處副處長蔣崇文的指導。

就美國世界新聞網報道，美聯邦調查局(FBI)探員丹茲格(Benjamin Danziger)表示，在遞交簽證官的簡歷中，張加學默列出了他在泉州就讀中學及高中、並就讀中國礦業大學的經歷，卻未提北航，可是在2022年12月，他向普渡(Purdue)等三所大學申請博士生時，卻附上了自己就讀北航及在其流體力學國家重點實驗室作研究的經歷，兩份簡歷不一致。

據丹茲格，2020年5月29日，美國前總統特朗普曾簽署“暫停中國某些非移民學生和研究人員入境”公告，禁止與中國軍民融合(MCF)有關聯的中國公民，持F或J簽證進入美國攻讀研究生學位或者訪學，據規定，北航屬於此列。

在領英網站上， Jiaxuemo Zhang的個人信息顯示，他是布法羅大學碩士生，對計算流體動力學、高速流動物理和湍流感興趣。

報道指，張是在聯邦調查局和美國國務院外交安全局調查後被捕的。由美國地方法官邁克爾·J·羅默 (Michael J. Roemer) 初次庭審後獲有條件釋放。

據悉，張加學默以1萬元現金取保候審。如果簽證欺詐罪名成立，他最高可被判處10年監禁。