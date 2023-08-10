厄瓜多爾一總統候選人遭刺殺 引震驚

厄瓜多爾/選舉/總統候選人候選人遭刺殺事件

厄瓜多爾總統候選人費爾南多·比亞維森西奧9日在基多北部的一次晚間競選活動中被殺身亡。該遇刺事件震驚了整個厄瓜多爾以及南美地區，比亞維森西奧是一位直言不諱地批評腐敗和有組織犯罪的人，而毒品相關暴力事件不斷上升是該國選民的主要擔憂，刺殺事件立即導致他的一些競爭對手暫停了競選活動。

廣告 繼續瀏覽後續

厄瓜多爾總統大選一位總統候選人遇刺事件震驚厄瓜多爾。據路透社今天報道稱，厄瓜多爾總檢察長辦公室稱，一名犯罪嫌疑人後來在槍戰中受傷身亡，目前已有六人被捕。當地報道補充說，刺殺事件中包括一名立法機關候選人和兩名警察在內的九人受傷。

該國總統吉列爾莫·拉索在午夜後表示，這起犯罪事件顯然是企圖破壞選舉，但投票將按計畫於 8 月 20 日進行，該國目前正值全國緊急狀態，並出動軍隊保障安全。

現總統拉索還宣布哀悼三天。

這起謀殺案激起了比亞維森西奧支持者對前總統拉斐爾·科雷亞的憤怒，比亞維森西奧在擔任記者時曾直言不諱地批評他。比亞維森西奧因針對前總統科雷亞的言論而被判處 18 個月監禁，但他逃到厄瓜多爾境內的原住民領土，後來在秘魯獲得庇護，並在科雷亞卸任後返回。

科雷亞所在政黨的候選人路易莎·岡薩雷斯 (Luisa Gonzalez) 以 29.3% 的支持率領先，她對這起殺戮表示震驚，但並未暫停競選活動。

原住民候選人雅庫·佩雷斯(Yaku Perez)和希望維護法律與秩序的揚·托皮克(Jan Topic)都暫停了競選活動，而商人奧托·索南霍爾茨納(Otto Sonnenholzner)則敦促政府採取行動。

現總統拉索在針對他的彈劾中提前宣布了選舉，他將街頭犯罪和監獄暴力加劇歸咎於為控制墨西哥販毒集團、犯罪集團黑手黨和其他組織使用的販毒犯罪猖獗。他誓言打擊犯罪。

路透社說，安全問題以及就業和移民問題是厄瓜多爾總統競選中的主要問題。

比亞維森西奧的政黨“建設運動”昨天稍晚表示，最近已經就是否因政治暴力，包括七月份曼塔市長被謀殺事件，而暫停競選活動進行了討論。比亞維森西奧反對暫停，稱這是一種懦弱的行為。比亞維森西奧周二向總檢察長辦公室提交了一份有關石油業務的報告，但該報告的更多細節並未公開。

據該報道，比亞維森西奧是一位已婚父親，在民意調查中獲得了 7.5% 的支持率，在八名候選人中排名第五。