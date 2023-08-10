政治

拉美 – 8月10日，周四，厄瓜多爾宣布進入緊急狀態，國際社會言辭譴責厄瓜多爾總統候選人費爾南多·比利亞維森西奧被槍殺。緊急狀態持續 60 天，旨在保證總統選舉的舉行，全國選舉委員會表示，8月20日第一輪總統選舉日期不變。

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厄瓜多爾現總統吉列爾莫·拉索（Guillermo Lasso）在 YouTube 上播出的講話中說：“武裝部隊目前正在全國各地動員起來，以保障公民的安全、國家的安寧以及自由和民主的選舉。”

他下令全國哀悼三天，“以紀念一位愛國者”。厄瓜多爾總統候選人費爾南多·比利亞維森西奧被槍殺。事件發生時，他正在厄首都基多的安德森學校體育館參加集會活動。

投票意向排名第二的是費爾南多·比利亞維森西奧(Fernando Villavicencio)曾是一名記者，也是打擊腐敗者的堅決捍衛者。他首次競選這個面臨暴力浪潮、擁有1800萬居民的總統職位。

國際社會強烈譴責這起謀殺案，華盛頓稱其為“令人髮指的暴力行為”，歐盟稱其為“對民主的攻擊”，法國稱其為“野蠻行徑”。

聯合國人權事務高級專員沃爾克·蒂爾克譴責這是一起“令人震驚的謀殺案”，認為針對政治領導人的暴力行為“對選舉進程和人民表達民主意願的能力構成嚴重威脅”。

費爾南多·比利亞維森西奧競選團隊的一名成員告訴當地媒體，當天18時20分，比利亞維森西奧結束活動正要上車時，一名男子走上前，朝他的頭部開槍。

現任總統吉列爾莫·拉索在社交媒體上證實了這一消息。費爾南多·比利亞維森西奧的叔叔也證實了他的身亡，並對媒體稱現場發現了50多個彈殼。

當地媒體還報道說，現場大約有8人受傷。費爾南多·比利亞維森西奧出生於1963年10月，目前任厄瓜多爾國民議會議員。他本將在8月20日該國舉行的總統大選中首次參加競選。