特朗普選舉案法官確定11日就保護令聽證

特朗普訴訟案

美國 – 美國前總統特朗普2020年選舉案法官確定，將於8月11日舉行聽證會，討論司法部特別檢察官申請的保護令，該命令將限制特朗普公開披露本案中的證據。

廣告 繼續瀏覽後續

負責審理此案的美國地區法官坦尼婭‧查坎（Tanya Chutkan）周二下令，雙方律師於周五在法庭會面，討論擬議的針對特朗普的保護令。

這將是查坎就本案舉行的首次聽證會。這位自由派法官已經受到特朗普支持者的抨擊，並因此得到了更強的安全保護。

如果獲得批准，這項保護令將對案件審理過程中如何處理證據做出規定。

特朗普的法律團隊最初要求將聽證會的舉行日期安排在下周，但法官現在已將其設定在周五上午10點。

查坎說，特朗普無需出席這場在華盛頓特區舉行的聽證會。

上周五晚上，此案檢察官傑克‧史密斯（Jack Smith）要求法官下達保護令，理由是特朗普當天早些時候在其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上發的帖子。

這位前總統在帖子中稱，他有公開談論他所面臨的各種法律訴訟細節的習慣。

特朗普還在一個帖子中寫道：“如果你追查我，我也會追查你！”

檢察官申請的保護令要求對特朗普及其團隊如何處理與其共享的證據施加一些限制，包括特朗普本人可以對提供給他的法律團隊的證據做什麼。

檢察官要求禁止特朗普接收自己的“敏感”證據材料副本，如證人訪談。

特朗普及其法律團隊都表示，他們反對下達這一保護令，特別是在競選期間，美國人民和媒體有權知道本案中的證據是什麼。

特朗普周一表示，“這將侵犯我的言論自由權”。