美國百萬富翁去年驟減170萬

美國/富翁

瑞銀和瑞士信貸的經濟學家周二表示，自2008年以來，全球財富首次出現下降，按美元計算下降2.4%，主要是受彙率波動影響。因此，由於股票和債券價值下跌，美國公民受到的打擊最大，大約170萬美國成年人不再是資產達到100萬美元或以上的百萬富翁。

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美國百萬富翁人數去年驟減170萬。根據瑞銀(UBS)和瑞士信貸(Credit Suisse)的全球財富報告稱，由於股票和債券價值下跌，美國公民受到的打擊最大，不過他們的房屋和另一些資產價格的上漲部分抵消了這一不利影響。

結果是大約170萬美國成年人不再是資產達到100萬美元或以上的百萬富翁。另有17,260人跌出了超高凈值人群，這意味着他們不再擁有1億美元或以上的資產。

據華爾街日報今天報道稱，儘管全球的富人去年並沒有變得更加富有，市場下跌和美元走強也侵蝕了歐洲人的財富，但拉美和俄羅斯則因本幣走強而受益。據上述報告的作者估計，儘管受到俄羅斯入侵烏克蘭、西方國家因此對俄實施的制裁措施和俄羅斯股市大跌等不利影響，但盧布升值使俄羅斯的百萬富翁人數增加了5.6萬名。

據該報，瑞士、美國和香港在成人人均財富排行榜上名列前茅，不過美國人去年的平均財富損失了27,700美元左右。2021年的股市上漲導致美國人當年的財富出現激增。