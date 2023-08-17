哥倫比亞：反對派舉全國示威給總統添堵

哥倫比亞/抗議總統

哥倫比亞人昨天響應反對派的號召，在全國各地舉行了反對總統古斯塔沃-彼得羅的示威遊行。加上總統長子的洗錢醜聞爆發，在國內諸多不安全的背景下，全國13個城市舉行了反對派的遊行以表達不滿。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，哥倫比亞反對派在全國各地舉行示威遊行反對總統彼得羅（Gustavo Petro）。從首都波哥大到麥德林、卡利、佩雷拉、伊巴蓋等城市：所有這些城市都在政治不滿的背景下舉行了遊行。

本台駐麥德林的記者納傑特-本拉巴（Najet Benrabaa）解釋說："幾個月來，反對派的示威活動成倍增加，主要是為了抗議左翼政府，也就是反對彼得羅總統推行的一系列改革。但這次示威中也有對政治醜聞的指控，例如涉及總統長子的醜聞。有關於洗錢、非法致富的抗議。根據指控，其中一些來路不明的錢可能被用於資助當時總統候選人古斯塔沃-彼得羅在 2022 年的競選活動。

各種視頻和照片充斥着社交網絡，但在加勒比海沿岸，這些反對派呼籲示威的活動沒有多少跟進，例如，聖瑪爾塔甚至就沒有舉行遊行。不過，近幾個月在那裡也曾發生了其他示威活動。

在鄰近的巴蘭基亞市，這次示威動員原本只是一次簡單的靜坐示威。這對該地區來說很正常：去年，加勒比海沿岸地區以壓倒性多數投票支持古斯塔沃-彼得羅當選。

迄今為止，總統一直呼籲他的支持者在每次反對派示威的前一天或後一天舉行反示威。這一次，總統沒有發出這樣的呼籲。