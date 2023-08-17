美國駐古巴使館重新開放移民簽證服務

合法移民

美洲 – 華盛頓周四宣布重新開放針對古巴的移民服務，同時可以更好地管理已定居在美國的古巴人的家庭檔案。

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根據國土安全部的一份聲明，這個位於哈瓦那的辦公室將進行面試、收集生物識別數據並處理移民美國的申請。該部負責人亞歷杭德羅·馬約卡斯表示：“本屆政府正在採取措施以減少非法入境，防止走私，並簡化獲得人道主義援助的合法途徑。”

美國國土安全部長亞歷杭德羅·馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）17日表示，“就像我自己的家人一樣，他們在近 63 年前共產黨接管後逃離了古巴，古巴人應該有機會在美國尋求合法拘留，開始新生活”。

該移民辦公室於 2018 年 12 月關閉，此前美國對古巴的政策方針發生了變化，並應對神秘的“哈瓦那綜合症”，這些仍然無法解釋的疾病影響了數十名美國外交官或使館僱員。

哈瓦那綜合征（英語：Havana syndrome）是一系列據稱主要由美國政府官員和軍事人員在國外遭遇的原因不明的醫學癥狀。 這些癥狀的嚴重程度從疼痛和耳鳴到認知困難不等，於2016年首次由美國和加拿大駐古巴哈瓦那的大使館工作人員報告，並因而得名。

為了打擊非法移民，特別是在與墨西哥邊境的非法移民，華盛頓在一月份啟動了一項計畫，每月接收來自尼加拉瓜、委內瑞拉、古巴和海地的多達 3 萬名移民。