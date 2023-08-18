舉行首次美日韓峰會的戴維營 可休閑更可外交！

美國/日本/韓國

當地時間8月18日，美國總統拜登邀請日韓領導人在戴維營舉行峰會，這是歷史上首次美日韓在國際會議以外的場合專門舉行三國首腦會談，也是拜登自2021年上任以來首次在這個鄉村度假地接待外國領導人。

2015 年 5 月 14 日星期四，奧巴馬總統在馬里蘭州戴維營會見海灣合作委員會領導人和代表團後，走出去向媒體成員發表講話。

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韓聯社報道稱，峰會上將通過兩份成果文件——《戴維營原則》（Camp David Principles，下稱“原則”）和《戴維營精神》（Sprit of Camp David，下稱“精神”），明確三邊合作的基本框架。

分析認為，通過選擇在戴維營舉行峰會，表明拜登理解當前形勢的嚴峻。這個位於華盛頓郊外、具有歷史意義的總統度假地，一直是美國一些最重要外交活動的首選地點。為結束以色列和埃及之間敵對行動奠定基礎的《戴維營協議》是1978年在這裡達成的，後來以色列和巴勒斯坦之間的和平談判也是在這裡舉行的。戴維營以世界領導人達成《以巴和平協議》等歷史性協議而聞名於世。因此，作為美日韓三國領導人首次單獨舉行的歷史性峰會，舉行地選擇在戴維營也極具象徵意義。

美日韓在未來的文件標題中明確提到“戴維營”，無疑也意在凸顯此次三國峰會是未來在印度太平洋區域安全層面發揮巨大影響力的“歷史性事件”。

近一個世紀以來，戴維營一直是美國第一家庭的休閑勝地，也是總統外交的場所。戴維營隱藏在馬里蘭州弗雷德里克縣卡托克廷山公園的山丘中，為總統及其賓客提供各種休閑活動，如騎馬、徒步旅行和釣魚。戴維營的非正式環境使世界領導人能夠在外交和政治對話中建立個人聯繫。

白宮歷史協會的Sarah Fling告訴美聯社，自羅斯福 (FDR) 執政以來，自 1942 年以來，每位總統都以不同的方式使用戴維營。羅斯福首先將其用於娛樂和外交，這確實是歷屆總統使用戴維營的兩大最主要用途。

值得注意的訪問包括 1978 年吉米·卡特總統接待埃及和以色列領導人簽署“戴維營協議”。

1984 年，羅納德·里根總統接待了時任英國首相瑪格麗特·撒切爾。

2012 年，美國總統巴拉克·奧巴馬 (Barack Obama) 在此主辦了八國集團峰會，這是世界領導人在戴維營舉辦的規模最大的一次聚會。

拜登總統繼續經常光顧戴維營，他在那裡與日本和韓國領導人的此次會面將被添加到一長串歷史性外交訪問清單中。

04:05 2015 年 5 月 14 日星期四，奧巴馬總統在馬里蘭州戴維營會見海灣合作委員會領導人和代表團後，走出去向媒體成員發表講話。 AP - Pablo Martinez Monsivais