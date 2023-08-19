哥倫比亞：彼得羅總統競選資金再爆新醜聞

哥倫比亞/競選醜聞

執政一年的哥倫比亞首位左翼總統古斯塔沃-佩特羅（Gustavo Petro）正處於風口浪尖。8 月 3 日，他的長子尼古拉斯-佩特羅（Nicolas Petro）承認收受毒販為其父競選活動提供的資金，並將其中一部分據為己有。調查正在進行中，而一位商人非法政治獻金的新爆料則使醜聞雪上加霜。

廣告 繼續瀏覽後續

哥倫比亞現總統佩特羅的競選資金醜聞又有新披露。而且，選民指黑錢流入總統競選金庫已不再有任何疑問，但現在的問題是彼得羅總統當時是否知情。

本台駐波哥大記者 Marie-Ève Detoeuf 報道稱，有關總統競選資金的披露接踵而至。本周，有着不光彩過去的該國商人阿方索-希爾薩卡（Alfonso Hilsaca）通過律師透露，他向總統的兒子尼古拉斯-佩特羅（Nicolas Petro）支付了4億比索（近10萬歐元）。而哥倫比亞現總統的競選醜聞正是通過彼得羅的兒子開始的。

尼古拉斯-佩特羅的前妻戴蘇利斯向法庭透露了醜聞的細節，因此，這起醜聞簡直就是一出糟糕的電視肥皂劇。

沒有人再懷疑髒錢確實流入了總統競選錢袋子。但每個人都想知道：古斯塔沃-佩特羅知道嗎？他能被起訴並因此被罷免嗎？

這顯然是右翼分子夢寐以求的情景。

但是，現總統佩特羅的支持者則指出，競選資金問題並不是一個新問題，在每次競選活動中，毒販和其他匪徒都會賄賂所有候選人。

但問題是這種說法現在在法律上是站不住腳了。