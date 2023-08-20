颶風“希拉里”

美洲 – 颶風“希拉里”(Hilary)在18日沿墨西哥瀕臨太平洋的海岸線肆虐時，已升為4級，以超過每小時200公里的風速向墨北部邊境城市蒂華納行進，逼近美國加利福尼亞州南部。

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2023年8月19日周六晚8點預報說，颶風希拉里已降成一級颶風，預計於次日下午在南加州聖地亞哥登陸，屆時風速將繼續降低，成為熱帶風暴。加州州長宣布南加州地區緊急狀態。

根據美國國家颶風中心的更新，希拉里颶風已減弱為2級風暴，最大持續風速為每小時110英里，雖然颶風中心表示，希拉里在抵達美國之前將減弱為熱帶風暴，但仍可能對西南部地區造成強大打擊，預計將引發“災難性且危及生命的”洪水。

預計這場風暴將帶來3至6英寸的降雨——某些地區甚至可達10英寸——並掀起破壞性大風，導致許多人斷電。最糟糕的情況預計是周日到周一。

南加州大部分地區進入緊急狀態

加州州長紐森（Gavin Newsom）周六宣布南加州大片地區進入緊急狀態，進行應對颶風和恢復工作。

紐森說：“我們正在動員所有政府部門，準備應對這場前所未有的風暴。”

隨着希拉里的臨近，加州特別注重為降雨量最少、或最近被野火燒焦地區的居民做好準備。加州州長緊急服務辦公室副主任布萊恩·弗格森（Brian Ferguson）說，“我們正在密切關注聖地亞哥和洛杉磯以東的沙漠地區，某些地區可能在一天之內就會遭受全年兩倍的降水量。”